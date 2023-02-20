Синдром годовщины. Что мы можем чувствовать в ближайшие дни

В этот период лучше воздержаться от важных решений

Синдром годовщины (точнее, эффект годовщины). Хотела описать самое важное и практичное. Закономерный, но, к сожалению, сложный этап в переживании и проработке травматического опыта. Наша психика способна справиться с самым сложным. Но, наверное, нам важно знать, что являеются естественными признаками «кризиса». Эффект годовщины ощущается как повторное переживание того, что было когда-то травмирующим. Мы снова и снова на всех уровнях можем проигрывать в памяти и чувствовать происходившее. И именно сейчас, в эти дни, у нас может быть много напоминаний.



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Не все будут переживать это, и не обязательно он будет проживаться остро. В здоровом варианте прошлые переживания встречаются с настоящим, с нынешней силой и достижениями и должны интегрироваться в опыт. Но именно сейчас мы можем чувствовать «затопленость» прошлым.

В практике я слежу за последовательностью времен, которые использует в речи собеседник. Прошлое — настоящее — будущее.

«Это было. Это случилось. Это произошло со мной. Это случилось с нами. Это действительно очень сложно. Я столько всего прошла. И прохожу. Но я справилась. И я живу дальше. С новой силой. С новыми задачами. Я строю свою жизнь. В будущем я…».

Именно сейчас может появиться желание что-либо менять

Задача этого этапа — позволить себе принять прошлое, позволить, наконец, оплакать свои надежды, то, что не удалось, что так, как было, уже не будет; потом укорениться в настоящем, начать его восстанавливать; и смотреть в будущее, которое будет иным, чем планировалось прежде. Но оно точно будет!

После этого этапа, если он прожит, проработан, мы начинаем себе позволять видеть новую, более широкую картину своей будущей жизни.

Мы можем не связывать то, что сейчас чувствуем, именно с эффектом годовщины. Кроме уже привычных симптомов, сейчас может проявиться следующее:

— можем плакать или ощущать постоянную готовность к слезам;

— обостренное чувство вины и мысли о том, что мы могли сделать, размышления о том, правильные ли выборы мы делали;

— изменение интереса к работе, тому, что было важно; возможные реакции обесценения — себя, своей роли, своих выборов и действий. Нам важно конфронтировать с этим — напоминайте себе, сколько вы сделали, с каким количеством всего справились;

— может ощущаться апатия, желание уединиться;

— у нас может быть ощущение, будто все происходит не с нами, как будто смотрим кино — диссоциация;

— проявления катастрофизации (возможно ощущение, что обязательно в эти дни произойдет что-то ужасное);

— раздражительность — мы можем испытывать раздражение собой и другими, сложности с контролем эмоций;

— навязчивые мысли;

— флешбэки.

Именно сейчас может появиться желание что-либо менять — уйти с работы, срочно уйти на фронт, переехать, изменить формат отношений. Важно не принимать решения об отношениях и вообще воздержаться от важных решений, потому что именно сейчас мы не можем критически оценивать свои действия.

Мы можем ощущать обостренное чувство вины, когда позволяем себе радость. После этого можем «карать себя». Но радость — это энергия. Она сейчас так важна.

Если вы чувствуете, что сложно выдержать нагрузку — пожалуйста, обращайтесь к специалистам.

Что нам может помочь

Отмечать даты — каждый день отмечать динамику. 24 февраля 2022 года прошло. Сейчас 2023 год. Каждый день пишите текущую дату.

Представьте, что мы не возвращаемся в ту же точку, мы сделали круг, как в движении спирали. Мы проходим над этой «точкой». И мы уже другие.

«Смотреть в прошлое» корректнее и безопаснее из контакта с настоящим. Нам нужна осознанная внимательность к своему телу. К своим потребностям.

Вместе с психологом можно вспомнить день 24 февраля, последовательность действий, телесных реакций — это важно, чтобы сделать опыт осознанным. То, что осознано, перестает владеть нами. Лучше это делать со специалистом.

Это нормально, когда люди рядом с нами начинают вспоминать, что происходило в этот день. Наша память возвращает нас к «началу». Но с каждым новым прочитанным постом с воспоминаниями мы можем чувствовать, как проваливаемся в эмоции и свои воспоминания. Нам важно быть внимательными к себе.

«Выход» из таких «припоминаний» лучше делать с осознанием того, что есть именно сейчас в нашей реальности: сейчас 2023 год. Это уже другая дата. С новыми задачами и вызовами.

Наши ресурсы: тело, разум, эмоции, круг поддержки — наши контакты, наши ценности, вера, творчество, реализация — все это темы и сферы, которые важно держать в фокусе. Это наше заземление и укоренение.

Есть вопросы, которые могут помочь ощутить силу:

— Кто находится в кругу вашей поддержки?

— Какая ваша личная сила помогала вам этот год?

— Что вы считаете своим неожиданным приобретением?

— С чем вы справились за этот год?

— На какие свои ценности вы опирались?

— О чем вы можете сказать: я не ожидал/ ожидала, что я смогу — и смогли?

Можно сделать папку в мобильном телефоне (я такую папку назвала «Хроники Победы»), и собирать туда фотографии, которые для вас лично символизируют силу.

Нам важно «бросать камешки», как в игре в классики — в будущее. Что вы можете запланировать в краткосрочной перспективе.

Один из важных ресурсов — надежда и вера (в ВСУ, в победу, в духовные силы, в людей, в себя).

Нам нужна радость, забота друг о друге, возможность прожить, высвободить эмоции.

Можно попытаться проговорить несколько раз вслух или в уме фразу: «Я выбираю жизнь» (моя спасительная фраза) — и обратить внимание на то, что связано именно для нас с жизненностью — вкус, аромат, звук, прикосновения, контакты.

Это особенно важно, если рядом с нами есть дети. Потому что мы для них проводники в жизненность и будущее.

И мы же должны делать инвестиции в наше настоящее и будущее. Оно обязательно будет в нашей свободной стране.

Текст публикуется с разрешения автора

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