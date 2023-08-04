Все немного сложнее. Почему мы не высыпаемся

Простые советы не всегда помогают справиться со сложными ситуациями

Совместно с Рози Гибсон, психологом, старшим преподавателем Университета Мэсси



Сон может казаться чем-то незатейливым — в конце концов, все это делают. Но, как известно многим из нас, выспаться не всегда бывает легко, что бы ни писали в СМИ.

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Как «правильно» спать — любимая тема статей по самопомощи. Заголовки в духе «Советы экспертов, как хорошо выспаться в любом возрасте» обещают дать ответ на вопрос, как перестать просыпаться посреди ночи.

Как правило, эти публикации адресованы пожилым людям. Наш анализ статей, опубликованных в новозеландских СМИ в период с 2018 по 2021 год, показал, что ухудшение сна с возрастом считается неизбежным.

В то же время сон изображается как панацея: качественный ночной отдых якобы позволяет сохранять продуктивность, предотвращать заболевания и слабоумие и, в конечном итоге, жить дольше.

Но большинство этих публикаций посвящено тому, что каждый человек по отдельности может сделать, чтобы улучшить свой сон. При этом зачастую полностью упускаются из виду внешние факторы, способствующие недосыпанию.

Личный выбор и сон