Часть важного процесса. Как перестать бояться смущения

Мы надеемся, что сможем расти и учиться, избегая ощущения неловкости, но это невозможно

Один известный тренер по скалолазанию сказал, что, по сути, самое большое препятствие, мешающее людям совершенствоваться в этом виде спорта — страх смущения.



Когда люди хотят развить свои навыки скалолазания, они стараются делать это в одиночестве, чтобы никто не стал свидетелем того, как у них что-то не получается. Они будут приходить в скалодром тогда, когда их никто не увидит, или висеть в углу, надеясь, что никто не смотрит. Но они упускают самую большую возможность — получить обратную связь от людей, которые могут увидеть то, чего не замечают они.

Видео дня

А мешает им воспользоваться этой возможностью страх смущения.

Я считаю, что это верно независимо от того, что вы пытаетесь изучить. Независимо от того, в чем стремитесь совершенствоваться. Страх смущения не позволит вам по-настоящему расти и развиваться.

Но я верю не в то, что нам надо просто преодолеть этот страх. Я верю в то, что мы можем научиться рассматривать смущение как неотъемлемую часть процесса развития.

Через минуту я расскажу, зачем это нужно. Но сначала давайте рассмотрим еще несколько примеров того, как страх смущения мешает людям расти: