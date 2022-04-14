Что добавить в еду, чтобы уменьшить разрушительное действие стресса
Оксана Скиталинская: «Все овощи темно-зеленого цвета содержат много ценных для здоровья веществ» (Фото:Sonyachny/Depositphotos)
Темная листовая зелень критически важна для каждого из нас, особенно весной и именно сейчас, в военное время
Что добавить в пищу, чтобы уменьшить разрушительное действие стресса войны?
Мы часто говорим «война изменила нас», имея в виду изменение жизни, места жительства, но больше всего — нашего психологического состояния.
Это состояние сильного психоэмоционального стресса продолжается и сейчас, несмотря на некоторое привыкание к ситуации.
Хронический стресс нарушает не только нашу привычную жизнь, но и жизнь клеток нашего тела, повреждает и разрушает их, снижает активность иммунной системы, нарушает работу внутренних органов и систем организма. Хронический стресс — одна из основных причин развития различных заболеваний.
И даже если наше питание нередко сводится к автоматизму и едим, чтобы что-нибудь поесть, все же имейте в виду, что пища лечит даже «душевные раны».
И в первую очередь такими «исцеляющими» свойствами обладает темная листовая зелень. Она критически важна для каждого из нас, и особенно весной, и именно сейчас, в военное время.
Ценность зеленой пищи для уменьшения стресса
Все овощи темно-зеленого цвета содержат много ценных для здоровья веществ — витамины А, С, антиоксиданты, клетчатку, фолаты (разные по активности и действию «разновидности» фолиевой кислоты), витамин К, магний, кальций, железо и калий.
Зелень защищает клетки мозга
Зелень богата фитонутриентами: бета-каротином, лютеином и зеаксантином, которые защищают наши клетки от повреждений.
В состоянии стресса в десятки (!) раз увеличивается потребность в этих защитных соединениях.
Увеличение потребления зеленых листовых овощей может помочь предотвратить многие заболевания.
Журнал Neurology пишет: одна порция зеленых листовых овощей в день, связанная с медленным возрастным понижением когнитивных функций. То есть зелень защищает клетки мозга.
Большой метаанализ показал, что потребление зеленых листовых овощей, включая крестоцветные (капуста, руккола, редька), значительно снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний.
Увеличение потребления зеленых листовых овощей улучшает эффективность действия омега-3 жирных кислот.
Как питаться зеленью, чтобы было и полезно, и действительно вкусно?
Это сочетание важно, потому что не все, что полезно, вкусно — мы это знаем.
1. Густо посыпайте зеленью супы, то есть все супы готовьте, как суп-рамен.
2. Добавляйте много разной зелени в омлеты и яйца-скрамбл.
3. Кладите в бутерброды между сыром и мясом (ветчиной) много зелени.
4. Добавляйте в смузи, даже если это фруктово-ягодный кисло-сладкий смузи. Шпинат и зеленый салат не обладают выраженным вкусом.
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Текст публикуется с разрешения автора
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