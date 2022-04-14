Что добавить в еду, чтобы уменьшить разрушительное действие стресса

Оксана Скиталинская: «Все овощи темно-зеленого цвета содержат много ценных для здоровья веществ» (Фото:Sonyachny/Depositphotos)

Темная листовая зелень критически важна для каждого из нас, особенно весной и именно сейчас, в военное время

Что добавить в пищу, чтобы уменьшить разрушительное действие стресса войны?



Мы часто говорим «война изменила нас», имея в виду изменение жизни, места жительства, но больше всего — нашего психологического состояния.

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Это состояние сильного психоэмоционального стресса продолжается и сейчас, несмотря на некоторое привыкание к ситуации.

Хронический стресс нарушает не только нашу привычную жизнь, но и жизнь клеток нашего тела, повреждает и разрушает их, снижает активность иммунной системы, нарушает работу внутренних органов и систем организма. Хронический стресс — одна из основных причин развития различных заболеваний.

И даже если наше питание нередко сводится к автоматизму и едим, чтобы что-нибудь поесть, все же имейте в виду, что пища лечит даже «душевные раны».

И в первую очередь такими «исцеляющими» свойствами обладает темная листовая зелень. Она критически важна для каждого из нас, и особенно весной, и именно сейчас, в военное время.

Ценность зеленой пищи для уменьшения стресса

Все овощи темно-зеленого цвета содержат много ценных для здоровья веществ — витамины А, С, антиоксиданты, клетчатку, фолаты (разные по активности и действию «разновидности» фолиевой кислоты), витамин К, магний, кальций, железо и калий.

Зелень защищает клетки мозга

Зелень богата фитонутриентами: бета-каротином, лютеином и зеаксантином, которые защищают наши клетки от повреждений.

В состоянии стресса в десятки (!) раз увеличивается потребность в этих защитных соединениях.

Увеличение потребления зеленых листовых овощей может помочь предотвратить многие заболевания.

Журнал Neurology пишет: одна порция зеленых листовых овощей в день, связанная с медленным возрастным понижением когнитивных функций. То есть зелень защищает клетки мозга .

Большой метаанализ показал, что потребление зеленых листовых овощей, включая крестоцветные (капуста, руккола, редька), значительно снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний .

Увеличение потребления зеленых листовых овощей улучшает эффективность действия омега-3 жирных кислот .

Как питаться зеленью, чтобы было и полезно, и действительно вкусно?

Это сочетание важно, потому что не все, что полезно, вкусно — мы это знаем.

1. Густо посыпайте зеленью супы, то есть все супы готовьте, как суп-рамен.

2. Добавляйте много разной зелени в омлеты и яйца-скрамбл.

3. Кладите в бутерброды между сыром и мясом (ветчиной) много зелени.

4. Добавляйте в смузи, даже если это фруктово-ягодный кисло-сладкий смузи. Шпинат и зеленый салат не обладают выраженным вкусом.

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Текст публикуется с разрешения автора

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