Чтобы хорошо спать и просыпаться бодрыми. Каким должен быть идеальный ужин
Морепродукты (иллюстративное фото) (Фото:AntonMatyukha/depositphotos.com)
Последний за день прием пищи — самый ответственный
Все знают, что сон важен. Но знаете ли вы, что еда, которую вы едите в течение дня и особенно на ужин, оказывает большое влияние на ваше самочувствие, на качество вашего сна и на то, как вы просыпаетесь на следующее утро? Если хотите вставать бодрыми и чтобы этой энергии хватало на весь день, уделите особое внимание последней трапезе.
Ужин — самый ответственный прием пищи. Можно позволить себе лишнего в течение дня, но ужин излишеств не прощает. Все равно, какой вы комплекции, повышен ли у вас уровень инсулина
Ужин излишеств не прощает
Последний прием пищи должен быть самым легким, составлять около 20% всего дневного рациона и в идеале происходить не позднее
А еще ужин можно пропустить — на этом построена схема интервального голодания. Особенно хорошо это делать людям с инсулинорезистентностью, высоким уровнем лептина (маркера риска сахарного диабета 2-го типа и ишемической болезни сердца), лишним весом и женщинам с гормональными проблемами. Для восстановления гормональной системы женщинам вообще лучше не есть после 18 часов. Для мужчин несколько иначе: