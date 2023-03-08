Чтобы хорошо спать и просыпаться бодрыми. Каким должен быть идеальный ужин

Последний за день прием пищи — самый ответственный

Все знают, что сон важен. Но знаете ли вы, что еда, которую вы едите в течение дня и особенно на ужин, оказывает большое влияние на ваше самочувствие, на качество вашего сна и на то, как вы просыпаетесь на следующее утро? Если хотите вставать бодрыми и чтобы этой энергии хватало на весь день, уделите особое внимание последней трапезе.



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Ужин — самый ответственный прием пищи. Можно позволить себе лишнего в течение дня, но ужин излишеств не прощает. Все равно, какой вы комплекции, повышен ли у вас уровень инсулина и т. д. — чтобы жить долго и иметь крепкое здоровье, очень важно, что вы едите вечером и как поздно. Можно целый день питаться правильно, а перед сном съесть яблоко, кусок хлеба, пасту или красное мясо, и весь эффект сведется насмарку.

Ужин излишеств не прощает

Последний прием пищи должен быть самым легким, составлять около 20% всего дневного рациона и в идеале происходить не позднее 18:00—19:00 . И самое главное: не позже чем за 3 часа до сна. Нужно помнить, что ночью ваш организм и все его системы восстанавливаются и перегружать его обработкой тяжелых продуктов не стоит.

А еще ужин можно пропустить — на этом построена схема интервального голодания. Особенно хорошо это делать людям с инсулинорезистентностью, высоким уровнем лептина (маркера риска сахарного диабета 2-го типа и ишемической болезни сердца), лишним весом и женщинам с гормональными проблемами. Для восстановления гормональной системы женщинам вообще лучше не есть после 18 часов. Для мужчин несколько иначе: