Замкнутый круг ярости. Что делать с агрессией, которую мы ощущаем в себе
Александра Шиманова: «Агрессия — это мощная энергия» (Фото:olly18/Depositphotos)
Компенсация — это тот способ, которым уравновешивается все причиненное
Полномасштабное вооруженное нападение положило начало целому ряду трагедий, как на коллективном уровне всей страны, так и у каждого отдельного человека. Мы стали мишенью для размещения ярости, злости, ненависти и насилия. Если представить весь масштаб этих разрушительных процессов в виде образа или символа, например смерча, торнадо, безжалостного монстра
Агрессия нам нужна всего в двух случаях: