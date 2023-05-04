Замкнутый круг ярости. Что делать с агрессией, которую мы ощущаем в себе

4 мая, 21:13
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Александра Шиманова: «Агрессия — это мощная энергия» (Фото:olly18/Depositphotos)

Александра Шиманова: «Агрессия — это мощная энергия» (Фото:olly18/Depositphotos)

Александра Шиманова
Психолог, основатель Центра психологии The Soul

Компенсация — это тот способ, которым уравновешивается все причиненное

Полномасштабное вооруженное нападение положило начало целому ряду трагедий, как на коллективном уровне всей страны, так и у каждого отдельного человека. Мы стали мишенью для размещения ярости, злости, ненависти и насилия. Если представить весь масштаб этих разрушительных процессов в виде образа или символа, например смерча, торнадо, безжалостного монстра и т. д., то вы заметите, что все вышеперечисленное поселилось и в нас, людях, на которых совершено это нападение. Мы свирепствуем, ненавидим, агрессируем и взываем о мести. И это нормальная реакция ради (внимание!) защиты и обретения той нормальной жизни, которую нас лишают преступным путем.

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Агрессия нам нужна всего в двух случаях:

Теги:   Психология Эмоции Агрессия

Depositphotos
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