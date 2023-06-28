Обманите свой мозг. Как компенсировать недосыпание после обстрелов

Есть четыре правила, которые могут помочь

Как компенсировать себе недосып после обстрелов?



1. Первое правило — основное. Когда вы просыпаетесь, вы можете обмануть мозг первыми минутами радостного ощущения. Мозг доверчив. То, что вы ему скажете, то и будет его зарядом энергии. То есть, когда вы проснулись, не давайте себе быть внутренне мрачными. Сразу говорите с собой внутренним голосом о радости утра: «Как хорошо, что я проснулась», «Я чувствую, что выспалась и мне хватит сил сделать работу». Мозг действительно будет думать, что вы выспались. Так будет продолжаться несколько часов, а потом вам надо будет лечь поспать на 20 минут. То есть мысли о том, что вы выспались, и короткий дневной сон вам компенсируют недосып.

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Найдите правильную мелодию для будильника

2. Второе правило маленькое, но важное. Найдите правильную мелодию для будильника. Мелодия не должна быть слишком спокойной, иначе вы просто не проснетесь. Но и слишком резкую и громкую тоже лучше не выбирать, потому что будете раздражаться сразу после пробуждения. Найти свою мелодию — залог снижения раздражительности по утрам.

3. Третье правило должно стать для вас традицией, тогда вы начнете ощущать его пользу. Уделите 3−5 минут потягиванию в постели. Только не резко, потому что потянете мышцу или может начаться судорога. Потягивайтесь аккуратно и обдумывайте, какой вы гибкий человек, как ваше тело и психика могут растягиваться.

4. Четвертое правило, скорее всего, вы и так знаете и выполняете — открыть окно и выпить воды.

Немного статистики о пробуждении из интернета.

Более 60% людей чувствуют себя немного заторможенными в течение первого часа после сна, и это не страшно, если при этом хорошее настроение. Также менее 40% чувствуют, что они ничего не могут делать быстро в течение примерно 15 минут после пробуждения. Делайте медленно, это даже лучше. Не испугаете свой мозг.

Еще мне показалось интересным вот что: на состояние после пробуждения также влияет то, спали ли вы с кем-то рядом. Например, женщины, которые делят кровать с мужчиной, отмечают снижение качества сна. А мужчины отмечают снижение качества сна, когда проводят ночь в одиночестве.

Текст публикуется с разрешения автора

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