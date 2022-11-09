Избегайте этих ошибок. Семь вещей, которых никогда не делают богатые люди

Измените свое представление о деньгах, и вы измените свою жизнь

В том, что касается жизненного благополучия я перенял модель мышления Чарли Мангера. Полезно иметь представление о ходе мыслей некоторых богатых людей.



Мангер получил юридическое образование, некоторое время трудился в сфере недвижимости, а затем вместе с Уорреном Баффетом заработал состояние в Berkshire Hathaway. Мангер говорит: «Система, которой я придерживаюсь в жизни, состоит в том, чтобы понять, что действительно глупо, а затем стараться не делать этого. Это не способствует моей популярности, но зато позволяет избежать множества неприятностей».

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Всегда интересно обсуждать все, что делают богатые люди, и то, как можно заработать состояние. Большая часть моей работы посвящена тому, как правильно действовать, чтобы разбогатеть .

Но о чем я не всегда рассказываю, так это о том, как додумался до этих правильных действий. В большинстве случаев секрет в том, чтобы выяснить, чего делать не стоит, и поступать наоборот. В этой колонке я расскажу о семи вещах, которых нужно избегать, если хотите разбогатеть.