Четыре фактора риска. Можно ли предсказать измену

Эти параметры позволяют спрогнозировать неверность и, возможно, спасти отношения

Авторитетные источники сходятся во мнении, что неверность является главной причиной страданий в отношениях — и разводов. Но в остальном вокруг измен ведется множество споров.

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Начнем с определения. Если партнеры рассчитывают на моногамные отношения, половой акт с кем-либо еще однозначно будет считаться изменой. Но как насчет генитальных ласк, не доходящих до полового акта? Или ласкания груди? Или страстных поцелуев? Или флирта? Как насчет эмоциональной близости, которая никогда не перейдет в сексуальную? Или секстинга? Или просмотра порно? Или посещения сайтов для знакомств? Одни считают неверностью все вышеперечисленное, другие проводят различия.

Также заметно различаются оценки того, какова вероятность на протяжении жизни столкнуться с предательством партнера. В зависимости от исследования, от 20% до 52% супругов обоих полов признаются, что изменяли. Но реальные цифры, несомненно выше: общество осуждает неверность, и потому люди неохотно о ней рассказывают.

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