Проверено на себе. Четыре привычки счастливых людей

На первом месте — регулярная физическая активность

Что делает вас счастливыми? Возможно, ранний подъем, позволяющий встретить восход солнца, или общение с семьей и друзьями на выходных, или купание в море. Но что говорит наука о том, как себя ведут счастливые люди?



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Мы знаем, что те, кто счастливы, как правило, поддерживают крепкие отношения с другими людьми, обладают хорошим физическим здоровьем и принимают активное участие в жизнь своих сообществ.

За последние семь лет я провела ряд экспериментов в области счастья и благополучия, направленных на то, чтобы улучшить собственное психическое здоровье и понять, как эффективнее всего помогать в этом вопросе другим людям. Одни стратегии прижились, другие в моем случае не сработали. Но вот что я выяснила в процессе.

Опыт показывает, что бывают времена, когда нам удается придерживаться привычек, делающих нас счастливыми, и сохранять хорошее настроение. А потом наступает момент, когда жизнь подставляет подножку, и это отражается на нашем благополучии.