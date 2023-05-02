Стоит себя побаловать? Может ли мороженое улучшить здоровье

Дуэйн Меллор: «У тех, кто ел мороженое не чаще двух раз в неделю, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была ниже, чем у тех, кто вообще не употреблял этот десерт» (Фото:Katya Wolf/Рexels)

Вот что говорит наука о полезных свойствах этого десерта

Любители мороженого во всем мире, скорее всего, обрадовались, прочитав в одной недавней статье, что баловать себе этим лакомством может быть полезно для здоровья . Статья основана на докторской диссертации 2018 года, в которой говорилось, что у тех людей с диабетом 2 типа, которые ели больше мороженого, был ниже риск заболеваний сердца. Но как бы волнующе это ни звучало для тех из нас, кто иногда позволяет себе порцию любимого десерта, если мы в самом деле проанализируем указанное исследование, то обнаружим, что, по всей видимости, эта связь зависит от множества других факторов.



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В научной работе 2018 года, на которую опираются авторы статьи, рассматривались данные двух исследований: Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-Up Study. Это два крупных обсервационных исследования, проведенных учеными из Гарвардского университета, которые начались в 1976 и 1986 годах соответственно и продолжались около 20 лет. Целью этих исследований было отследить состояние здоровья участников на протяжении длительного периода времени и выяснить, существует ли связь между определенными заболеваниями и факторами образа жизни (такими как питание).