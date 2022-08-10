Три правила. Как заключить мирный договор со стрессом

Острый стресс полезен потому, что активирует работу мозга и позволяет быстро реагировать на вызовы в непредвиденных обстоятельствах

Не все то золото, что блестит, не весь стресс — это вред.



Стресс — неотъемлемая составляющая жизни. Есть уже то, что имеем. Следовательно, важно научиться с ним взаимодействовать.

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Стресс, если посмотреть внимательно, одновременно учит нас и тому, как что-то делать, и тому, как чего-то избегать. Именно в стрессе кора больших полушарий запоминает программы, приводящие к разрешению ситуаций или к неудачным поведенческим реакциям.

Эволюционно мозг лучше и сильнее фокусируется на негативе — благодаря такой его особенности мы с вами выжили в условиях повышенной опасности. Положительные ситуации мозг запоминает хуже, но отлично держит в памяти и не допускает поведение, которое в прошлом приводило к негативным последствиям.

Когда случается стрессовая ситуация, мозг не только идентифицирует проблему, но и выбирает подходящую для ее решения поведенческую программу. Если подобной ситуации в предыдущем опыте не было, мы чувствуем сильную тревогу и запускаем все разрушительные процессы организма.

Используйте стрессовую ситуацию как возможность научиться новым реакциям

Только осознание того, что мы находимся в стрессе — это уже огромная часть его решения.

Сегодня шпаргалка для бойцов офисного фронта о том, как познакомиться со стрессом, как отличать острый стресс от хронического, как не пугаться его и заручиться его поддержкой в борьбе с настоящим врагом.

Как заключить мирный договор со стрессом?

Cтресс — это неспецифическая реакция организма в ответ на неожиданную и напряженную ситуацию. Это физиологическая реакция, мобилизующая резервы организма и готовящая его к физической активности типа сопротивления, борьбы или бегства. Стресс — это способ организма сказать: «Происходящее может навредить и нужно немедленно что-то делать».

Стадии стресса

Стадия тревоги . Возникает с появлением раздражителя, вызывающего стресс. Наличие раздражителя вызывает ряд физиологических изменений, ускоряется дыхание, поднимается давление, учащается пульс. Меняются психические функции: нарушается концентрация, все внимание сосредотачивается на раздражителе, увеличивается личный контроль ситуации.

Стадия сопротивления . Наступает в случае, если вызвавший стресс фактор продолжает действовать. Организм защищается от стресса, затрачивая резервный запас сил с максимальной нагрузкой на все системы организма.

Стадия истощения . Если раздражитель продолжает действовать, то происходит уменьшение возможностей противостояния стрессовым, потому что истощаются резервы человека. Снижается общее сопротивление организму. Стресс " увлекает" человека и приводит к болезням.

Острый и хронический стресс

1. Острый /эустресс

Стресс, охватывающий все реакции организма, обеспечивающие срочную адаптацию человека к новым условиям и, в конце концов, ликвидацию самого стресса. Помогает приспособиться к сложным, но положительным изменениям в жизни (переезд или новая работа). Эустресс непродолжителен, благодаря чему организм активирует свои системы для «сохранения жизни», но не успевает их исчерпать, поэтому пагубное влияние эустресс не оказывает.

Острый или эустресс полезен тому, что активирует работу мозга, учит быстро реагировать на вызовы в непредвиденных обстоятельствах. Если положительно решаем задачу в стрессе, приучаем мозг положительно реагировать на следующие вызовы. В мозге вырабатывается норадреналин — нейромедиатор положительных эмоций. Он готовит организм к потенциально опасной ситуации и формирует положительные эмоции, когда мы побеждаем.

2. Xронический/дистресс

Реакция на внезапные неприятные, грустные, опасные перемены в жизни. Такие, как увольнение, разрыв отношений или война. Это «вредный» стресс, из-за длительности которого иссякают защитные силы организма и нарушаются механизмы адаптации. Организм слабеет, что приводит к развитию разных заболеваний.

Хронический или дистресс вреден потому, что активизирует гормональную систему: надпочечники выделяют адреналин и кортизол. Если стресс длится несколько часов, сердце бьется постоянно в ускоренном ритме, так проявляется действие адреналина. Длительное влияние кортизола приводит к ухудшению работы иммунной системы. То есть, если вы постоянно в стрессе, у вас начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой, происходит перестройка стенок сосудов, изменение активности сердца, появляется угроза истощения.

Как не дать стрессу стать хроническим

Правило № 1: Если трудно — просить о помощи

Примите собственное несовершенство. Каждый человек уникален в том, как реагирует на те или иные события из-за особенностей психической, гормональной, нервной системы. Знать и уметь все просто нереалистично. Умение определять или оценивать нехватку ресурса, будь то физического или интеллектуального — гигиеническая норма современного человека. Новая сила способности иногда быть слабым.

Правило № 2: Не терпеть трудности, а преодолевать их.

Используйте стрессовую ситуацию как возможность научиться новым реакциям и обогатить свой опыт. Если стресса не избежать, то какой смысл страдать от него? Оцените ситуацию, примите неотвратимость случившегося и нагрузите мозг аналитической работой: какие подходы могут сработать и что из того, что доступно вам, вы можете сделать прямо сейчас для разрешения ситуации. Как только вы сосредоточитесь и начнете действовать, стресс отступит.

Правило № 3: Переключаться на другие виды деятельности

Как только вы чувствуете, что эмоциональный мозг вот-вот сорвется, необходимо успокоиться и переключить внимание на что-то другое или вообще посредством дисциплины контроля мыслей — не реагировать. Попытаться принять ситуацию такой, как она есть — без реакции. Научитесь наблюдать, а не реагировать, когда не можете изменить ситуацию.

Среди долгосрочных методик борьбы с хроническим стрессом:

— медитация — сосредоточение на собственном теле и ощущениях в нем или на любом постороннем предмете (смотрите 1−3 минуты, например, на свечу, и мягко отгоняйте все посторонние мысли);

— переключение внимания на что-то приятное: объятия, положительные воспоминания, чтение книги, просмотр фильма. Исследуйте способы, работающие именно для вас.

Текст публикуется с разрешения автора

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