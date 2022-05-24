Важные отличия. О чем нужно знать, переходя на растительное молоко

Не забывайте внимательно изучать этикетки

За последнее десятилетие число тех, кто употребляет коровье молоко, сократилось — молочные продукты животного происхождения стали заменять растительными аналогами, такими как овсяное и миндальное молоко. Новые виды растительного молока появляются чуть ли не еженедельно, так что вряд ли эта тенденция прекратится в ближайшее время.



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Есть целый ряд причин, по которым люди переходят с молочных продуктов на растительные заменители. Во-первых, многие просто не могут пить молоко. Около 5% взрослых в Великобритании страдает непереносимостью лактозы, а кроме того молочные продукты являются наиболее распространенным аллергеном среди маленьких детей.

Еще одна важная причина, по которой люди выбирают растительные альтернативы — забота о животных и об экологии. Исследования показывают, что производство обычного молока связано с большим загрязнением окружающей среды и требует использования большего количества земель и воды, по сравнению с производством растительных заменителей.

Но, несмотря на то, что растительное молоко позиционируются как аналог коровьего, это не совсем одно и то же. И если вы задумываетесь о том, чтобы перейти на растительные заменители, вот несколько вещей, которые вам стоит знать.

Обращайте внимание на содержание питательных веществ

Коровье молоко богато множеством важных питательных веществ, таких как белок, кальций, йод и витамин B12. При этом во многих растительных аналогах естественное содержание макро- и микронутриентов значительно ниже, если они там вообще присутствуют.

В среднем большинство видов растительного молока почти не содержит белка, тогда как в одном стакане коровьего его почти 8 граммов. Исключение — соевое молоко, в котором количество белка на стакан такое же, как и в молочных продуктах.

Белок необходим для здорового роста и развития. И хотя он нужен всем, некоторым он может требоваться в большем количестве, чем другим. Например, пожилым людям — для поддержания мышечной силы, слабеющей с возрастом, и детям — для роста.

Детям младше пяти лет не желательно давать напитки на основе риса

В среднем большинство взрослых получает около 15% потребляемого белка из молочных продуктов. Но если заменить их растительными альтернативами, это число может снизиться до 1,8%. Поэтому, если вы все-таки перейдете на растительное молоко, помните, что лучшим источником белка может служить соевое. Тем, кто использует прочие виды, важно включить в свой рацион другие продукты с высоким содержанием белка, например тофу или яйца, чтобы обеспечить свой организм достаточным количеством этого макроэлемента.

Также большинство растительных заменителей изначально не содержит тех витаминов и минералов, что есть в молоке. И потому эти продукты нужно «обогащать» — то есть добавлять питательные вещества в процессе производства. Однако ни одно растительное молоко с пометкой «органическое» не будет содержать искусственно добавленных витаминов и минералов, поскольку это противоречит стандартам.

Кальций — один из очень важных микроэлементов, содержащихся в животном молоке. Он необходим для здоровья костей, особенно детям и подросткам. Но мое собственное исследование показало, что лишь 57% заменителей молока, 63% заменителей йогурта и 28% заменителей сыра обогащены кальцием. Поэтому, чтобы удостовериться, что вы получаете его в достаточном количестве, изучайте состав продуктов и ищите те, что обогащены этим минералом. Или делайте упор на пищу, богатую кальцием — например, обогащенный хлеб и крупы, консервированные сардины или лосось.

Йод — еще одно важное питательное вещество. Он особенно необходим беременным женщинам и маленьким детям, поскольку имеет большое значение для развития мозга. Он также участвует в производстве гормонов щитовидной железы, которые играют важную роль в регуляции роста и обмена веществ. Молоко и молочные продукты служат основным источником йода в рационе, но лишь малая часть растительных заменителей обогащена им. Опять же, важно изучить этикетку продукта, чтобы узнать, обогащен ли он йодом. Если нет — ешьте больше богатой йодом пищи, в частности, рыбы, моллюсков и морских водорослей, а если такой возможности нет, принимайте специальные добавки.

Также обращайте внимание на содержание в любых растительных заменителях молочных продуктов, которое вы покупаете, витамина B12. Этот витамин необходим для мозга, нервной системы и кровяных клеток. Лишь некоторые виды растительного молока содержат этот витамин, тогда как большинство не может похвастаться его содержанием, и поэтому вам стоит уделить особое внимание получению витамина B12 из других источников. Больше всего его содержится в мясе, но если вы придерживаетесь вегетарианской или веганской диеты, вам, возможно, придется включить в свой рацион дрожжевой экстракт, обогащенные сухие завтраки или витамин В12 в виде добавок.

Прочие соображения

Растительные заменители молочных продуктов стоят недешево — они почти в три раза дороже коровьего молока или йогурта <…> Если бюджет ограничен, наименее затратным способом перейти на растительное молоко будет покупка обогащенных продуктов, выпущенных под собственной торговой маркой розничных сетей.

Но, безусловно, есть множество причин, по которым кто-то может быть вынужден переключиться на растительные заменители коровьего молока — будь то аллергия или забота об экологии. Если вы волнуетесь о том, получаете ли вы или ваш ребенок после такого перехода достаточное количество витаминов и минералов, стоит проконсультироваться с диетологом или врачом. Растительное молоко, в целом, не рекомендовано детям младше двух лет. В остальных случаях, пожалуй, наилучшей альтернативой будет обогащенное соевое молоко, так как оно содержит важные витамины и минералы, а также богато белком.

Если вы предпочитаете другие виды растительного молока, выбирайте обогащенное. Детям младше пяти лет не желательно давать напитки на основе риса, поскольку в них может быть высокое содержание мышьяка. Но благодаря растущему интересу к вегетарианским диетам, ассортимент растительных заменителей молочных продуктов сегодня очень широк — только не забывайте внимательно изучать этикетки перед покупкой любого из них.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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