Как 15 сигарет в день? Насколько опасно для здоровья одиночество

Эта аналогия звучит сенсационно, но она не единственная, которую можно провести

Совместно с Джен Гурунг, научной сотрудницей Центра изучения одиночества Шеффилдского Халламского университета, и Лаурой Макей, аспиранткой Шеффилдского Халламского университета



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Вивек Мурти, главный хирург США, недавно сообщил, что «оторванность от общества» сокращает продолжительность жизни настолько же, насколько и выкуривание до 15 сигарет в день . Это заявление широко осветили многие СМИ, в том числе Washington Post, Times и Daily Mail. Но откуда взялась эта цифра — «15 сигарет в день»?

Доктор Мурти ссылается на исследование, опубликованное в 2010 году и посвященное социальным связям и уровню смертности. Его авторы объединили в так называемом «мета-анализе» данные 148 научных работ по этой теме, чтобы получить более надежный статистический ответ на свои вопросы.

С одиночеством связан целый ряд заболеваний





Мета-анализ содержал данные о 300 тыс. участников, за которыми наблюдали в среднем на протяжении семи с половиной лет. Ученые изучали то, в какой мере социальные связи могут влиять на риск преждевременной смерти, какие аспекты взаимоотношений с другими людьми позволяют с наибольшей вероятностью предсказать раннюю смерть, и есть ли факторы, способные снизить ее риск.

Они пришли к выводу, что одинокие люди становятся жертвами преждевременной смерти на 50% чаще, чем обладатели прочных социальных связей.