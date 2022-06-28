Особенно в тяжелые времена. Чем опасна погоня за счастьем

Иоланта Берк: «Сосредоточившись на том, чтобы стать счастливыми, мы забываем основной принцип счастья» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Чем отчаяннее мы стремимся найти счастье, тем выше риск столкнуться с депрессией

Совместно с Кристианом ван Ньювербургом, профессором коучинга и позитивной психологии Королевского колледжа хирургов в Ирландии



Счастье — одна из важнейших целей в жизни. Во время пандемии это слово искали в Google чаще, чем когда-либо прежде. Но погоня за счастьем может навредить вам, и вот почему.

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Она способна сделать вас более эгоцентричными. Активное стремление к счастью может усугубить индивидуалистическую наклонность получать удовольствие даже в ущерб другим людям (бросать друзей, с которыми стало не так весело, как прежде), обществу (наслаждаться быстрой ездой, подвергая окружающих смертельной опасности) или природе (оставлять кондиционер включенным на всю ночь). Ирония в том, что подобная эгоцентричность не только не согласуется с идеей служения обществу, но и делает людей, стремящихся к счастью, более одинокими. Сосредоточившись на том, чтобы стать счастливыми, мы забываем основной принцип счастья, согласно которому подлинное счастье нужно искать за пределами нас самих.

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