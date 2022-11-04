Если вы не измените свое поведение, то и чувствовать себя будете по-прежнему

Я часто слышу от клиентов жалобы на то, что их повседневная жизнь никуда не годится из-за того, что они в постоянном стрессе — из-за работы, детей, бесконечных списков дел, — и ищут способы с ним справиться. Я им на это обычно отвечаю, что виноват не стресс, а образ жизни, который его создает. Многие из нас большую часть дня проживают на автопилоте, делая то, что делают, просто потому что так заведено, но почти никогда не притормаживают, чтобы изучить и критически оценить свое положение. Если ваша жизнь вас не устраивает, возможно, настало время провести ее комплексное обследование. Вот 10 направлений, с которых можно начать.



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