Культурное наследие. Три рецепта борща на любой вкус

Борщ — это больше, чем просто еда

Сегодня великий день. Еще одна важная победа Украины — ЮНЕСКО признало украинский борщ частью мирового нематериального культурного наследия. Потому что борщ — это больше, чем просто еда. Он олицетворяет традиции, передаваемые в рамках семьи, а также между разными семьями, громадами, регионами. Борщ любят во всех уголках страны, он может объединить оппонентов по самым разным убеждениям. Одним словом, это блюдо — важный элемент украинской культуры. Не зря украинцы, разбросанные по миру из-за начавшейся россией войны, готовят именно борщ. И как отпраздновать эту победу, как не борщом. Поэтому вашему вниманию три рецепта борща на любой вкус и небольшой бонус от меня — рецепт пампушек.

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Мой семейный борщ

У меня в семье борщ готовят мама и папа. У них немного разные рецепты, а я решил их объединить и создать семейный рецепт, который всем нравится. Когда папа варит борщ летом на даче, то обязательно добавляет свежую крапиву, которую нарвет на огороде. А еще в этом борще обязательно должна быть фасоль, потому что так вкуснее. Думаю, что и вам такой борщ придется по вкусу.

Время приготовления — 1 час

Порции — 6

Ингредиенты

300 г свиных ребрышек

3 квашеных томата

2 картофелины

1 свекла

1 морковь

1 лук

3 горошины душистого перца

2 лавровых листа

¼ капустной головки

1 ст. л. томатной пасты

½ стакана фасоли

2 ст. л. подсолнечного масла

1 пучок крапивы

3 зубчика чеснока

соль, сахар и перец по вкусу

3 л воды

сметана по вкусу для подачи

Семейный борщ / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Возьмите 300 г свиных ребрышек, помойте, зачистьте от лишних пленок и нарежьте сегментами по одному или два ребра. Положите их в кастрюлю с водой, добавьте три горошины душистого перца и два лавровых листа. Приготовьте бульон на малом огне в течение 30 минут.

Далее возьмите овощи: морковь, чеснок, лук и свеклу, промойте и очистите. Лук нарежьте средним кубиком, морковь натрите на крупной терке, чеснок раздавите лезвием ножа. В разогретую сковороду налейте подсолнечное масло и добавьте морковь и лук. Жарьте на среднем огне в течение 5 минут.

Свеклу натрите на крупной терке и добавьте в зажарку.

В зажарку добавьте 1 ст. л. томатной пасты и 2 половника бульона. Тушите овощи еще 5 минут.

Возьмите две картофелины, очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Добавьте в бульон.

Переложите зажарку в кастрюлю к бульону.

Возьмите ¼ капустной головки, нарежьте и добавьте к борщу. Варите еще 5 минут. Добавьте ½ стакана предварительно отваренной фасоли.

Посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления возьмите 3 квашеных томата и выжмите их в борщ, добавьте нарезанный пучок крапивы. Проварите еще 5 минут и подавайте к столу со сметаной.

Холодный зеленый борщ с квасом

Зеленый борщ может быть красным. Заинтригованы? Это по-летнему освежающее вкусное блюдо, которое издавна готовили со свекольным квасом и ботвой. Борщ зеленый за счет собственно зелени, а красный — благодаря добавлению свекольного кваса.

Свекольный квас был в основе многих вариантов борща, но сегодня мы приготовим вариацию на него — просто добавим к свекольному фрешу хлебный квас. Из зелени я выбрал щавель для кислинки и мангольд — это ботва свеклы. Но вы можете экспериментировать и добавлять любую зелень, которая у вас есть. В общем, у вас получится невероятно насыщенное вкусами и одновременно легкое блюдо, где будет ощущаться и кислинка щавеля, и сладковатая свекла, и приятный вкус кваса с фрешем. Я просто уверен, что это настоящее спасение в летнюю жару, да еще с искренним украинским послевкусием.

Время приготовления — 1 час

Порции — 6

Ингредиенты

2 больших свеклы ( сырых)

сырых) 2 свеклы ( вареных или запеченных)

вареных или запеченных) 1 стакан хлебного кваса

1 пучок щавеля

2 картофелины (от вареных в мундире)

вареных в мундире) 1 ст. л. сладкой горчицы ( на порцию)

на порцию) 80 г мангольда ( или микса салатов)

или микса салатов) по вкусу соль и перец

Холодный зеленый борщ с квасом / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Сырую свеклу очистите и нарежьте произвольными крупными кусочками. Затем выжмите сок с помощью соковыжималки.

Соедините полученный фреш с 1 стаканом хлебного кваса. Соотношение должно получиться примерно 1:1, количество фреша зависит от размера свеклы. Добавьте немного соли по вкусу.

Две запеченные или отварные свеклы очистите от кожуры и нарежьте средними кубиками.

Две отваренные в мундире картофелины очистите и нарежьте примерно такими же кубиками, как и свеклу. Соедините овощи в одной большой миске.

Мангольд тоже помойте и крупно изрубите. Если у вас мелкие побеги свеклы, можно оставить ее целыми. Переложите зелень в миску к овощам.

Хорошо помойте пучок щавеля и достаточно крупно изрубите листья, предварительно отрезав стебли.

Выложите щавель в миску к остальным ингредиентам и добавьте соль и перец по вкусу.

В каждую тарелку, в которой будете подавать холодный борщ, выложите по 1 ч. л. сладкой горчицы.

Добавьте картофель, кубики запеченной свеклы, зелень и залейте смесью свекольного фреша и кваса.

Постный борщ с «ушками»

Я дам вам рецепт такого вкусного постного борща, что вы захотите готовить его не только в пост. Это борщ на овощном бульоне. И чтобы он был как можно более насыщенным и ароматным, следует использовать больше овощей. Я взял капусту, сладкий перец, корень сельдерея, морковь, лук, зелень петрушки вместе с веточками. Еще можно использовать корень петрушки или лук порей. Также обязательно добавляйте специи: лавровый лист, душистый перец и соль. После того, как бульон приготовился, все овощи я вынулил, оставив только морковь, которую натер на терке. Но если есть желание, можно оставить еще какие-то овощи, которые вы хотите. Измельчите их и верните в кастрюлю. Отдельно я сварил свеклу, а затем натер ее в кастрюлю к бульону и моркови. Чтобы получить более насыщенный вкус, свеклу можно запечь в духовке. Этот рецепт постного борща имеет свою изюминку — это «ушки» из теста с начинкой из грибов и картофеля, невероятно вкусные и сочные. Поэтому, надеюсь, вы отведаете этот борщ и оцените его невероятный вкус.

Время приготовления — 1 час

Порции — 6

Ингредиенты

Для борща:

2 свеклы

1 лимон

½ ч. л. соли

1 ч. л. сахара

150 г красной фасоли

½ капусты

1 морковь

2 лука

¼ сельдерея

2 ст. л. растительного масла ( для жарки)

для жарки) 3 л воды

10 веточек петрушки

3 лавровых листа

5 горошин душистого перца

1 сладкий красный перец

Для начинки «ушек»:

3 картофелины

200 г шампиньонов

100 г белых грибов ( можно замороженных)

можно замороженных) 50 г сухих белых грибов

Для теста « ушек»:

ушек»: 300 г муки

150 мл воды

2 ст. л. растительного масла

2/3 ч. л. соли

Постный борщ с «ушками» / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Помойте 2 свеклы, выложите в кастрюлю и залейте водой. Варите свеклу примерно 1 час после закипания воды.

В другой кастрюле залейте 150 г красной фасоли холодной водой и варите до готовности, это 1−1,5 часа.

Сварите овощную похлебку. Для этого половину капусты, разрезанную на четверти, целую помытую неочищенную морковку, разрезанную пополам луковицу, четверть очищенного сельдерея, 1 очищенный от семенной коробки сладкий перец, 10 веточек петрушки, 5 горошин душистого перца, 3 лавровых листа и соль по вкусу выложите в большую кастрюлю. Залейте 3л воды и варите 30 минут на среднем огне.

Тем временем сделайте тесто для «ушек». Смешайте в миске 300 г муки, 150 мл воды, 2 ст. л. растительного масла и 2/3 ч. л. соли. Замесите эластичное тесто, по консистенции, как на вареники. Пока отложите.

Для начинки на «ушки» очистите 3 картофелины и нарежьте средними кусочками. Выложите в кастрюлю, залейте водой и отварите до готовности в подсоленной воде, примерно 25 минут.

Когда картофель будет готов, потолките его в пюре с помощью пестика или венчика.

Луковицу очистите и нарежьте мелкими кубиками. Замочите предварительно 50 г белых грибов минимум на 30 минут. Нарежьте небольшими кусочками 200 г шампиньонов, 100 г белых грибов и 50 г замоченных сухих белых грибов. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла и выложите лук с грибами. Немного подсолите и жарьте, пока не выпарится влага из грибов.

Соедините в миске картофельное пюре с жареными грибами. Начинка для «ушек» готова.

Немного присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто для «ушек» в тонкий пласт. С помощью стакана сформуйте кружочки из теста.

Выкладывайте начинку из картофеля и грибов в кружочки из теста и формуйте «ушки», защипывая тесто, как на пельмени.

Закипятите в кастрюле воду и отварите «ушки» в подсоленной воде в течение 3 минут после закипания.

Готовые ушки переложите в миску и немного сбрызните растительным маслом, чтобы они не слиплись.

Вареную свеклу очистите и натрите на крупной терке и сбрызните соком лимона, добавьте 1 ч. л. сахара и ½ ч. л. соли. Оставьте на 1 час для маринования.

Выберите из овощного бульона готовые овощи. Нам понадобится только морковь, другие уже не будут нужны. Морковь тоже натрите на крупной терке.

К овощному бульону добавьте натертую свеклу и морковь, отварную фасоль. Варите все вместе 10 минут.

Когда будете подавать блюдо, в тарелку выкладывайте по 5−6 ушек и заливайте постным борщом.

Пампушки с чесноком

Я даже не знаю, что может быть лучшим дополнением к ароматному борщу, чем пухленькие золотистые пампушки. А еще если приготовить их с чесноком — тогда вообще от удовольствия можно проглотить язык. Выпекать пампушки можно из разного теста — не только из пшеничной, но и из гречневой или ржаной муки, или даже из нескольких видов. Сегодня я хочу поделиться самым простым вариантом пампушек из пшеничной муки с добавлением сухих дрожжей. Итак, если собираетесь готовить борщ, приготовьте сразу и пампушки.

Время приготовления — 1 час

Порции — 6

Ингредиенты

Для теста:

400−450 г пшеничной муки

250 мл молока

100 г сливочного масла ( +для смазывания формы)

+для смазывания формы) 10 г сухих дрожжей

1 ст. л. сахара

½ ч. л. соли

Для заправки:

2−3 зубчика чеснока

5−6 веточек укропа

2 ст. л. подсолнечного масла

1 ст. л. уксуса

соль и перец по вкусу

Пампушки с чесноком / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Подготовьте ингредиенты для теста. Смешайте в миске сначала сухие ингредиенты — муку, дрожжи, сахар и соль, перемешайте. Затем влейте теплое молоко и добавьте мягкое сливочное масло. Масло можно заменить подсолнечным маслом, тогда получатся постные пампушки.

Замесите эластичное тесто, которое не должно прилипать к рукам. Оставьте тесто в теплом месте на 40−45 минут, накрыв полотенцем или пленкой. Обомните тесто и сформируйте 12 пампушек.

Аккуратно разложите пампушки в форме, предварительно смазанной маслом или подсолнушкой. Оставьте пампушки в форме еще на 30 минут.

Выпекайте пампушки в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 25−30 минут.

Для начинки очистите 2−3 зубчика чеснока и мелко порубите ножом.

Помойте и обсушите 5−6 веточек укропа и тоже мелко порубите. Соедините с чесноком. Добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла и 1 ст. л. уксуса, соль и перец. Щедро полейте чесночной заправкой пампушки, пока они еще горячие, так они лучше насытятся ароматами.

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