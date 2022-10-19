Идеальный доход. Сколько денег нам нужно на самом деле

Дариус Фору: «Проблема с деньгами в том, что мы не всегда можем использовать их для решения наших проблем» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Вы достаточно обеспечены, если можете удовлетворить две свои потребности

Достаточно ли у вас денег? Исследования показали, что идеальный доход для «эмоционального благополучия» типичной американской семьи составляет от $60 тыс. до $75 тыс. в год.



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В одном из своих интервью Уоррен Баффетт сказал, что был бы «очень счастлив», располагая $100 тыс. в год — несмотря на то, что он миллиардер. В то же время, Джон Богл, пионер современного индексного инвестирования и основатель фонда Vanguard Index Fund, говорил, что «достаточно» — это «на один доллар больше, чем вам нужно», что, на мой взгляд, тоже хорошее определение.

На самом деле «достаточно» зависит от наших личных обстоятельств.

Деньги — это не рациональный, а эмоциональный предмет. Тот, кто получает шестизначный доход, может быть не в состоянии удовлетворить свои материальными желания, тогда как тот, кто зарабатывает лишь малую часть этой суммы, может чувствовать себя вполне довольным жизнью.

Все дело в том, что мы считаем необходимым.

Проведите мысленный эксперимент: распределите все свои потребности по категориям.

Так вы улучшите свои отношения с деньгами. Это можно сделать различными способами. Например, так: