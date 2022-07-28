Это очень важный вопрос. Что бы вы делали, если бы были богаты?

Люди, которые гонятся за деньгами, обычно делают это за неимением другой значимой цели

Давайте проведем мысленный эксперимент. Я сделал это несколько лет назад и в результате изменил свое представление о том, что значит быть богатым, и в целом о погоне за деньгами.



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Меня вдохновила одна из старых публикаций блогера Mr. Money Mustache. В ней он сказал, что если бы у него было больше денег, он делал бы «абсолютно все то же самое». Прочитав это в первый раз, я подумал: «Да-да, как бы не так».

Тогда я всего год как закончил учебу, был в долгах, недавно начал свой бизнес, платил самому себе около $15 тыс. в год, и у меня не было никаких сбережений, как у Mustache. Я отчаянно пытался заработать больше денег, чтобы иметь больше свободы… Но что я собирался делать и с тем, и с другим?

Этого мне не удавалось выяснить на протяжении многих лет. Но я рад, что продолжал постоянно размышлять о том, что бы делал, если бы был богаче. Это помогло мне не слишком гнаться за деньгами.

Не обязательно совершать ошибку для того, чтобы усвоить урок

Когда моя карьера пошла вверх и я стал зарабатывать больше, то понял, что не обязательно совершать ошибку для того, чтобы усвоить урок. Не всегда нужно учиться «на собственном горьком опыте». Можно все продумать заранее.

Возьмем, к примеру, это представление о богатстве. Cколь многие полагают, что для счастья им нужно больше денег? Но есть одна важная привычка, которую я выработал с годами, —

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