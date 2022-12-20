Это нужно делать. Как на самом деле выглядит забота о себе

Марк Мэнсон: «Заботиться о себе означает наполнять свою жизнь сложными, но интересными задачами» (Фото:VaDrobotBO/Depositphotos)

Ложитесь спать в разумное время

Как на самом деле выглядит забота о себе:



Ограничьте свое взаимодействие с токсичными людьми, токсичной информацией и токсичным окружением.

Это означает научиться говорить «нет». Это означает научиться прекрасно себя чувствовать наедине с собой.

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Придерживайтесь неприятных, несексуальных привычек, благодаря которым становится возможным все остальное.

Ложитесь спать в разумное время. Проводите вечер среды дома. Погашайте долги по кредитным картам. Пользуйтесь зубной нитью. Это не вызывает восторга, но это нужно делать.

Регулярно бросайте себе вызов.

Люди часто представляют заботу о себе как бегство от жизни. Но на самом деле заботиться о себе означает наполнять свою жизнь сложными, но интересными задачами, которые будут заставлять вас расти.

Не избегайте сложных разговоров.

Качество вашей жизни прямо пропорционально качеству ваших отношений. Заботьтесь о своих отношениях, обсуждая непростые вопросы и укрепляя таким образом взаимное доверие и уважение.

Отдыхайте.

Для того, чтобы отдохнуть, не обязательно арендовать за $500 номер в спа-отеле. Не обязательно делать селфи в гамаке на Карибских островах. Под отдыхом я подразумеваю отдых. На диване, в постели, на полу или в объятиях дорогого вам человека.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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