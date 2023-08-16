Хотите оставаться молодым? Как определить и уменшить свой биологический возраст

16 августа, 22:03
NV Премиум
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Ричард Фарагер: «Если надеетесь повернуть время вспять, для начала лучше всего сосредоточиться на образе жизни» (Фото:uzhursky/Depositphotos)

Ричард Фарагер: «Если надеетесь повернуть время вспять, для начала лучше всего сосредоточиться на образе жизни» (Фото:uzhursky/Depositphotos)

Ричард Фарагер
Биогеронтолог, профессор Университета Брайтона

Ваше тело может быть моложе, чем вы

Если верить поговорке, любовь не купишь. Но можно ли купить время? Американский миллиардер Брайан Джонсон надеется это выяснить.

Говорят, этот 45-летний мужчина ежегодно тратит миллионы, пытаясь обратить старение вспять и вернуть себе тело 18-летнего (только, надо полагать, без прыщей). Для этого Джонсон придерживается строгой диеты и программы тренировок, принимает различные добавки и часто сдает анализы, чтобы следить за тем, как функционируют его органы. Он также опробовал ряд инновационных процедур для омоложения организма, например, ввел себе плазму крови своего 17-летнего сына.

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Искания Джонсона не только привлекли огромное внимание интернет-аудитории, но и заставили многих задуматься о том, насколько достижима его цель — действительно ли тело может быть моложе своего календарного возраста?

Есть два взаимосвязанных способа определить возраст. Первый касается хронологического возраста, который более понятен. Это не что иное, как количество прожитых лет, и наиболее точно вычислить его позволяют дата и время в свидетельстве о рождении.

Но когда документальные свидетельства отсутствуют (как правило, при археологических раскопках или криминалистической экспертизе), для оценки хронологического возраста используется несколько доступных методов. Пожалуй, самый надежный из них — изучить зубы, особенно цементные «годовые кольца», которые очень похожи на годовые кольца деревьев, а также состояние дентина (который находится под зубной эмалью и поддерживает ее).

Как измерить свой "настоящий" возраст

Теги:   Здоровье Возраст Долголетие

Depositphotos
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