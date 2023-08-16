Хотите оставаться молодым? Как определить и уменшить свой биологический возраст

Ричард Фарагер: «Если надеетесь повернуть время вспять, для начала лучше всего сосредоточиться на образе жизни» (Фото:uzhursky/Depositphotos)

Ваше тело может быть моложе, чем вы

Если верить поговорке, любовь не купишь. Но можно ли купить время? Американский миллиардер Брайан Джонсон надеется это выяснить.



Говорят, этот 45-летний мужчина ежегодно тратит миллионы, пытаясь обратить старение вспять и вернуть себе тело 18-летнего (только, надо полагать, без прыщей). Для этого Джонсон придерживается строгой диеты и программы тренировок, принимает различные добавки и часто сдает анализы, чтобы следить за тем, как функционируют его органы. Он также опробовал ряд инновационных процедур для омоложения организма, например, ввел себе плазму крови своего 17-летнего сына.

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Искания Джонсона не только привлекли огромное внимание интернет-аудитории, но и заставили многих задуматься о том, насколько достижима его цель — действительно ли тело может быть моложе своего календарного возраста?

Есть два взаимосвязанных способа определить возраст. Первый касается хронологического возраста, который более понятен. Это не что иное, как количество прожитых лет, и наиболее точно вычислить его позволяют дата и время в свидетельстве о рождении.

Но когда документальные свидетельства отсутствуют (как правило, при археологических раскопках или криминалистической экспертизе), для оценки хронологического возраста используется несколько доступных методов. Пожалуй, самый надежный из них — изучить зубы, особенно цементные «годовые кольца», которые очень похожи на годовые кольца деревьев, а также состояние дентина (который находится под зубной эмалью и поддерживает ее).

Как измерить свой "настоящий" возраст