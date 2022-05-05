Пазл миграции. Вернутся ли украинские женщины и дети

Нам уже не нужно «жить ради детей», как это делали поколения наших мам

О миграции, и вернутся ли украинские женщины и дети.



Миграция — такое интересное явление, которое очень сильно зависит от времени, контекста, возможностей и ценностей общества. Как того, из которого человек мигрирует, так и того, куда он переезжает.

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Другими словами, миграция 10, 20, 30 лет назад и сейчас — это разные миграции, и разные мотивы и механизмы их обеспечивают.

Объясню на примере Австрии, где я сейчас, потому что Австрия — это страна мигрантов и хорошая модель для понимания различий миграционных процессов.

Когда человек убегает от войны в стране, где у него нет жилья, перспектив и способов зарабатывать, когда сам устоявшийся порядок страны разрушен и разрушены все возможные практики жизни и государство тоже — это одно дело. Человек мигрирует от, а не в. Вот, например, афганские, сирийские беженцы, которых я здесь в Австрии наблюдаю, — они мигрируют от.

Когда твоя страна граничит со страной миграции, и в ней уже есть несколько волн старой миграции, которая образовала свои конгломераты и полностью восстановила в новом месте привычные культурные практики жизни, — это другое дело.

Социальное сравнение становится стрессовым фактором

В одной Вене проживает 200 тысяч выходцев из Сербии и Боснии, не меньше, казалось бы, здесь и турок. Они мигрируют в Австрию в последние десятилетия, образовали свои районы с кафе, магазинами, местными бизнесами и всем тем, что позволяет жить и зарабатывать, говоря на сербохорватском или турецком и почти не общаясь на немецком. Устоявшиеся культурные традиции этих народов говорят, что молодое поколение обеспечивает своих стариков и ухаживает за ними. Старики представляют старость как уход за внуками.

А теперь берем украинок с детьми. Которые все же мигрируют не столько от, сколько в.

Да, у многих разрушены дома и жизнь, но сама страна, слава богу, не Сирия и не Афганистан, в ней сохранились институты, культурные практики жизни и возможности отстроиться.

В местах миграции нет многопоколенной украинской диаспоры, дети вряд ли смогут кормить своих матерей, которые выйдут на пенсию, а сами эти женщины в возрасте от 35 лет просто не успеют заработать себе адекватную пенсию, если они не в айти.

Пенсионеры в Европе — это люди, которые защищены своими хорошими накоплениями, они ведут хорошую жизнь, отдыхают. Субъективно приемлемо быть бедным пенсионером среди бедных пенсионеров, но быть бедным пенсионером среди богатых и не иметь доступа к этому уровню жизни — тяжело. Социальное сравнение становится стрессовым фактором.

Уровень жизни в Украине довольно неплохой, украинская женщина не будет удовлетворена тем, чем сегодня удовлетворена в миграции женщина из Сирии. Более того, у нас точно уже не надо «жить ради детей», как это делали поколения наших матерей. Дети сейчас мобильны и интегрированы в мир. Достигнув возраста студенчества, они сами могут мигрировать куда угодно.

Этот пазл украинской миграции здесь и сейчас, если Украина выстоит и сохранится, не складывается так, что в миграции останется большая часть женщин, скорее — меньшая.

— Все можно стерпеть, чтобы дети закрепились, — говорит мне на детской площадке на чистейшем украинском львовянка старше 70 лет, которая уехала в Австрию сразу после распада Советского союза.

— Да ну нет, — отвечаю ей 40-летняя я.

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