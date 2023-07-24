В любой неприятной ситуации. Как мы убегаем от реальности и почему стоит перестать это делать

Лео Бабаута: «Поработайте над сложной задачей на 10 минут дольше, чем вам хотелось бы» (Фото:Aumwattana/Depositphotos)

Пора научиться жить полной жизнью

Большую часть своего времени мы проводим в попытках сбежать. В принципе, это можно назвать основным занятием человеческих существ.



От чего мы пытаемся сбежать? От того, что происходит в настоящий момент, прямо сейчас. Большинство людей с этим категорически не согласится, но я знаю, что это применимо ко мне, а также к большинству из тех, с кем я работаю и знаком.

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Задумайтесь о том, как большинство из нас проводит свои дни:

— Заняты разными мелочами, создающими иллюзию напряженной работы: отвечаем на сообщения, электронные письма, выполняем мелкие задачи.

— Откладываем большие дела, избегаем того, что нас пугает.

— Просматриваем социальные сети, новости, любимые сайты, чтобы отвлечься.

— Смотрим видео на YouTube, Netflix и так далее.

— Играем в игры.

— Едим что-то, что нас успокаивает (зачастую перед экраном).

— Употребляем свои излюбленные наркотики: алкоголь, никотин, марихуану, кофеин и так далее.

— Слушаем музыку, занимаясь чем-то еще (например, когда занимаемся спортом, гуляем, ведем машину, принимаем душ).

Я не осуждаю ничто из перечисленного — это не обязательно что-то плохое, и я тоже иногда так делаю. Но вы, наверное, заметили, что у всех этих занятий есть нечто общее: