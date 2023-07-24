В любой неприятной ситуации. Как мы убегаем от реальности и почему стоит перестать это делать
Лео Бабаута: «Поработайте над сложной задачей на 10 минут дольше, чем вам хотелось бы» (Фото:Aumwattana/Depositphotos)
Пора научиться жить полной жизнью
Большую часть своего времени мы проводим в попытках сбежать. В принципе, это можно назвать основным занятием человеческих существ.
От чего мы пытаемся сбежать? От того, что происходит в настоящий момент, прямо сейчас. Большинство людей с этим категорически не согласится, но я знаю, что это применимо ко мне, а также к большинству из тех, с кем я работаю и знаком.
Задумайтесь о том, как большинство из нас проводит свои дни:
— Заняты разными мелочами, создающими иллюзию напряженной работы: отвечаем на сообщения, электронные письма, выполняем мелкие задачи.
— Откладываем большие дела, избегаем того, что нас пугает.
— Просматриваем социальные сети, новости, любимые сайты, чтобы отвлечься.
— Смотрим видео на YouTube, Netflix
— Играем в игры.
— Едим что-то, что нас успокаивает (зачастую перед экраном).
— Употребляем свои излюбленные наркотики: алкоголь, никотин, марихуану, кофеин и так далее.
— Слушаем музыку, занимаясь чем-то еще (например, когда занимаемся спортом, гуляем, ведем машину, принимаем душ).
Я не осуждаю ничто из перечисленного — это не обязательно что-то плохое, и я тоже иногда так делаю. Но вы, наверное, заметили, что у всех этих занятий есть нечто общее: