Два приоритета. Как развивать адаптивность команды
Наталья Кадя: «Помогите членам команды осознать свою роль в изменениях на уровне организации» (Фото:pressmaster/Depositphotos)
Успех организации зависит от способности ее работников к быстрому обучению
Рабочая среда сегодня перестала быть местом, где мы реализуем только приобретенный ранее потенциал. Сегодня работа — это место, где мы постоянно учимся. Успех организации зависит от адаптивности команд и способности к быстрому обучению.
Компания — главный «учебный центр» для всех ее членов.
Эта трансформация произошла из-за того, что изменения рабочего контекста происходят постоянно, непредсказуемо и настолько быстро, что ни один опыт не может обеспечить знания и опыт, необходимые для работы в новом контексте.
Сегодня делюсь инструментом для того, чтобы ускорять адаптацию команд к изменениям через два приоритета:
1. Зачем?
2. Как я могу это сделать?
Как развивать адаптивность команды?
Любая инициатива изменений или трансформация будет встречаться сопротивлением. Это естественная реакция мозга на новое и неизвестное. Для мозга все новое — угроза. Реакция на угрозу — избегать, защищаться или нападать.
Сталкиваясь с переменами, люди реагируют по-разному.
— Кто-то боится. Это нормально. Это о страхе перед неизвестным.
— Кто-то тревожится. Это нормально. Это о переживаниях за свою способность изучать новое.
— Кто-то противится. Это нормально. Это потому, что не знает, как «новое» изменит его привычный способ работы.
Любая трансформация будет встречать сопротивление
Привычки — это как бы фундамент для мозга, позволяющий чувствовать покой благодаря определенности. Людям не нужно беспокоиться о том, что и как они будут делать, если у них есть привычный механизм.
— Кто-то чувствует вдохновение потому, что понимает, что принимает неотвратимость перемен, и чувствует свою способность научиться, и видит, как изменения будут реализовываться в ежедневной работе.
Условно реакции коллег на изменения можно показать в виде матрицы адаптации к изменениям.
Матрица адаптации к изменениям
Ускорение адаптации
Чтобы привлечь людей, которые не видят важности изменения или трансформации и получения новых компетенций (тех, кто находится в зонах Подавленость и Равнодушие), лидеры должны через системную коммуникацию позиционировать изменения/трансформацию как критически важный рубеж для компании.
Должна быть четкая коммуникация о неотвратимости перемен. Кроме того, обеспечьте, чтобы члены команды осознавали свою роль в изменениях/трансформациях на уровне организации.
Каждый член команды — драйвер перемен.
После того, как заинтересовали команду, руководители должны сосредоточиться на повышении доверия членов команды в зонах Вдохновение и Равнодушие.
Чем больше у людей будет опыт взаимодействия с новыми форматами, технологиями в работе и обучении, тем увереннее они будут взаимодействовать с ними дальше.
Ключ к успеху на этом этапе — постоянная практика.
Ускорение адаптации
Фокус внимания лидеров для ускорения адаптации — это удержание баланса заинтересованности (уверенности членов команды, что изменения имеют преимущества для них и организации) и адаптации.
Высокий уровень восприятия трансформации/изменений начинается тогда, когда сотрудники мотивированы развивать новые компетенции, потому что полностью принимают необходимость трансформации/изменений и чувствуют себя способными претворить их в свою ежедневную работу.
Компании достигают наилучших результатов, когда лидеры сосредотачиваются на трех важнейших сферах:
• подготовка людей к новому;
• проектирование и согласование систем и процессов. необходимые для внедрения изменений;
• система обучения.
Разочарование. Как работать?
— Как я могу усилить веру членов моей команды в их способность к переменам?
— Как и какие я могу ставить задачи, чтобы члены моей команды почувствовали свою состоятельность?
Угнетение. Как работать?
— Как мне объединить необходимость изменений в организации с преимуществами для моего члена команды?
— Как я понимаю и могу донести до членов команды ценность постоянного развития?
Вдохновение. Как работать?
— Как путем постоянной обратной связи могу показывать систематический прогресс членов команды?
— Как я могу возвращать через обратную связь причастность каждого к организационным изменениям?
Равнодушие. Как работать?
— Как я могу усилить уверенность членов команды в необходимости перемен их личностного успеха?
Текст публикуется с разрешения автора
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