Живое и мертвое время. 11 важных вещей, о которых стоит подумать

Райан Холидей: «Если кто-нибудь спросит вас, о чем вы думаете, сможете ли вы дать хороший ответ?» (Фото:SarkisSeysian/Depositphotos)

Когда вы заглядываете в будущее, как вам представляется успех?

Марк Аврелий много думал о размышлениях.



«Наша жизнь окрашена в цвет наших мыслей», — писал он. И потому он старался задумываться о том, что и как думает. «Привыкайте просеивать свои мысли, — сказал он, — чтобы, когда кто-нибудь спросит вас, о чем вы размышляете, вы могли ответить прямо».

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Это хорошая проверка для нас сегодняшних, занятых множеством дел и поглощенных своими мыслями. Если кто-нибудь спросит: «Что ты делаешь? Почему ты это делаешь? О чем ты думаешь?» — сможем ли мы дать хороший ответ?

Есть несколько идей — большинство из них позаимствовано у стоиков — обдумывание которых, надеюсь, сделает меня лучше. Это те вещи, которые, надеюсь, окрасят мою жизнь в хороший цвет.

Вот некоторые из них.