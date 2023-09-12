Чтобы уменьшить стресс. 11 способов помочь ребенку в учебе

Эти советы позволят поддержать школьников и улучшить их результаты

Дети пошли в школу. Учеба сама по себе является стрессом, но этот стресс — не единственный, который сегодня приходится переживать детям. Поэтому давайте поговорим о том, как мы, родители, можем несколько снизить его с помощью определенных приемов.



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1. Общайтесь с ребенком

Это самый важный пункт.

Для того чтобы ребенок развивался и прислушивался к вашим советам, нужно создать доброжелательную атмосферу общения. Ребенок должен чувствовать, что его слушают, понимают, поддерживают и принимают таким, какой он есть. Общаясь с ним, вы узнаете об учебе, друзьях, предметах, которые нравятся и не нравятся, трудностях и победах. Но, конечно, следует задавать вопросы так, чтобы они не напоминали допрос и мотивировали к развернутым ответам.

Часто за плохим поведением, нежеланием идти в школу или плохими оценками могут стоять конфликты с преподавателями или одноклассниками. Также за этим может скрываться пережитый стресс или какие-то другие проблемы. Именно общение открывает путь к пониманию всех этих обстоятельств школьной жизни вашего ребенка.

Необходимо задавать детям важные вопросы, помогая им раскрыться, продемонстрировать свои интересы, надежды, страхи. Умело построенный диалог поможет лучше понять ребенка, и тогда, обнаружив, что, например, у него проблемы в коммуникациях с одноклассниками, мало друзей, или вообще их нет, вы сможете вовремя принять меры, чтобы помочь. А это, в свою очередь, положительно повлияет на обучение.

Если ваш ребенок — перемещенное лицо из-за войны, то надо еще больше внимания уделить тому, как он адаптируется в новой школе.

2. Поддерживать, но не заменять

Тоже важное правило. Как бы ни хотелось что-то сделать вместо ребенка, — математику, или рисование — это плохая идея.