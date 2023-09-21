Зеленская презентовала кампанию по созданию украиноязычных аудиогидов в музее Нью-Йорка

Супруга президента Украины Елена Зеленская вместе с директором Музея искусства Метрополитен(МЕТ) Максом Холлейном и вице-президентом Кеннетом Уэйном презентовала кампанию МЕТ говорит на украинском по созданию украиноязычных аудиокомментариев для экспонатов музея.

Об этом пишет Офис президента.

Метрополитен-музей — художественный музей США, основанный в Нью-Йорке в 1870 году с целью повышения интереса американского народа к истории и искусству. Это четвертый по посещаемости и площади музей в мире.

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После полномасштабного российского вторжения в Украину Метрополитен признал художников Илью Репина, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, которые родились в Украине, украинскими, а не российскими, и соответственно подписал их работы в своих экспозициях.

«Мы продолжаем важный для Украины проект — это украиноязычные гиды по достопримечательностям мира. К нам уже присоединились почти 70 достопримечательностей в 43 странах. Поэтому я искренне благодарю вас за инициативу „МЕТ говорит на украинском“. Появление аудиосопровождения на украинском от одного из лучших музеев мира — это акт солидарности, позиция, которая для нас очень ценна. Речь не о туристической опции, хотя это тоже важно. Когда на украинском говорит Метрополитен, это автоматически в очередной раз подтверждает: это язык культуры и гуманизма. Язык людей, на стороне которых правда», — подчеркнула Зеленская.

Кроме того, на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН первая леди вместе с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле и при участии Премьер-министра Албании Эди Рамы, Премьер-министра Мальты Роберта Абелы и Президента Португалии Марселу Ребелу де Соузы открыла выставку ЮНЕСКО «Развитие мира и устойчивости через культуру: пересечение культуры, кризиса и устойчивого развития».

Целью выставки является укрепление международной солидарности для защиты культуры в военных конфликтах и демонстрация роли, которую играет культура в вопросе мира, устойчивости и развития. Экспозиция продемонстрирует, как ЮНЕСКО защищает культурное наследие в контекстах Ирака, Йемена, Афганистана и Украины.

На выставке представлены фотографии украинских памятников архитектуры, разрушенных российской агрессией, в частности Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Она поблагодарила ЮНЕСКО, доноров Чрезвычайного фонда наследия и все страны-партнеры, которые помогают восстановить, сохранить и спасти украинские памятники.

Первая леди напомнила, что на днях ЮНЕСКО включила центр Львова и Софийский собор в Киеве в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

«Призываю зрителей увидеть на этих фото не просто кучу камней, не просто обломки, в которые агрессор превратил наши памятники. Я призываю увидеть людей. И тогда вы увидите душу — нашу и наших городов. Которую не убьет ни одна война», — сказала супруга Президента.