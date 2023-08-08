После осмотра разрушений в Одессе. Комиссия ЮНЕСКО рекомендовала добавить еще два объекта в Украине в список наследия под угрозой

Комиссия ЮНЕСКО, которая оценивала последствия ракетного удара РФ по историческому центру Одессы, рекомендовала внести в перечень объектов мирового наследия в опасности Софийский собор и Киево-Печерскую лавру в Киеве и исторический центр Львова.

Об этом глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески сообщила на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре 7 августа, сообщает Еспрессо.

«ЮНЕСКО недавно рекомендовала добавить в перечень объектов Всемирного наследия в опасности еще два объекта в Украине, учитывая угрозу их сохранению. Это собор святой Софии и прилегающие монашеские здания, Киево-Печерская лавра — в Киеве, а также ансамбль исторического центра Львова», — рассказала Кьяра Децци Бардески.

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Она сообщила, что решение комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО примет на встрече в сентябре.

Глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески на брифинге в Киеве / Фото: REUTERS/Alina Smutko

Также Бардески поделилась результатами работы комиссии, которая прибыла в Одессу с целью оценки разрушений и повреждений, нанесенных Россией историческому центру Одессы, который перечне Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

Она сообщила, что ЮНЕСКО подготовит всеобъемлющий отчет о вреде, нанесенном ракетными ударами всемирному наследию в Одессе. Бардески отметила, что влияние обстрелов на исторический центр Одессы является большим, чем ожидали эксперты. Она сообщила, что комиссия подготовила перечень из 52 зданий домов, из них подробно верифицировано 10, которые получили наибольшие повреждения. Большинство из них, имеют более 60% повреждений, в частности Спасо-Преображенский собор.

«Следствием этих оценок будет всеобъемлющий отчет, который детализирует находки, оценки и рекомендации экспертов. Этот отчет будет служить двум целям: во-первых, его представят на 15 встрече участников Гаагской конвенции 1954 года, назначенной на 11 декабря», — сказала она.

В ночь на 23 июля Россия ударила 19 ракетами различных типов по Одессе, девять из них украинским силам ПВО удалось сбить. Разрушениям подвергся исторический центр города, который в январе 2023 года был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой.



В ночь на 6 июля россияне попали ракетой в жилой комплекс 1930-х, который находится в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове.

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