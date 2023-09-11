Умер музыкант и экс-нардеп Ян Табачник

Украинский аккордеонист и народный депутат V, VI и VII созывов от Партии регионов Ян Табачник умер в понедельник, 11 сентября, в возрасте 78 лет. Об этом сообщил в Facebook журналист Михаил Маслий.

Как написал Маслий, Табачник скончался вечером в больнице Тель-Авива после двух лет борьбы с раком легких.

«Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таково было его желание, на земле его родного народа…», — добавил он.

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О смерти Табачника также сообщил в Instagram журналист Дмитрий Гордон.

Ян (Яков) Табачник родился в Черновцах 31 июля 1945 года. Аккордеонист-виртуоз, народный артист Украины с 1994 года, лауреат многочисленных фестивалей. Был народным депутатом трех созывов от Партии регионов, во время предвыборных кампаний агитировал за кандидатов в президенты Леонида Кучму и Виктора Януковича. Был женат на певице Татьяне Недельской, у них трое сыновей.