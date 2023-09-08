С Адамом Драйвером и Пенелопой Крус. Вышел украинский трейлер фильма о легендарном Энцо Феррари

Премьера байопика об основателе компании Ferrari легендарном автогонщике Энцо Феррари состоялась на кинофестивале в Венеции. Вышел украинский трейлер фильма.

Фильм участвует в международной конкурсной программе.

Лента режиссера Майкла Манна (Противостояние, Свой человек, Форд против Феррари) рассказывает об основателе Ferrari Энцо Феррари. События разворачиваются летом 1957 года.

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Бывший автогонщик Энцо Феррари переживает кризис. Банкротство преследует компанию, которую они с женой Лаурой основали десять лет назад. Их брак получает одно испытание за другим: сначала — потерю единственного сына и законного наследника, после — признание и принятие сына, рожденного Энцо вне брака. Чтобы спасти семейный бизнес, Феррари решает рискнуть и поставить все на Милле Милья — культовую гонку длиной 1000 миль по Италии.

Роль Энцо Феррари исполняет американский актер Адам Драйвер (Брачная история, Дом Гуччи), а его жену — Пенелопа Крус.

Выход ленты в украинский прокат запланирован на 28 декабря 2023 года.