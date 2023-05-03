Являлся частью выставки. Голодный студент снял со стены банан с арт-инсталляции и съел его
Банан заменили новым (Фото:Ким Кенте/Маурицио Каттелан/Музей искусств Лиум)
Во время посещения Сеульского музея, где проходила выставка Каттелана WE, голодный студент сорвал со стены часть инсталляции — банан и съел его.
Об этом пишет CNN.
Художественное произведение под названием Комедиант итальянского художника Маурицио Каттелана было частью выставки WE в Сеульском художественном музее Лиум и представляло собой спелый банан, приклеенный скотчем к стене.
Чувствуя голод, студент искусств Но Хюин Су сорвал фрукт со стены во время посещения музея, а затем съел его как закуску перед другими посетителями. После того, как парень доел банан, он приклеил кожуру назад.
«Это произошло внезапно, поэтому никаких специальных действий сделано не было. Художник был проинформирован о случившемся, но никак не отреагировал», — добавили в пресс-службе музея.
Но Хюин Су прокомментировал свой поступок так: «Повреждение произведения искусства также можно рассматривать как произведение искусства, я подумал, что это было бы интересно… Разве это не приклеено на скотч, чтобы его съели?».
Персональная выставка Каттелана WE будет проходить в Сеульском музее до 16 июля, при этом банан регулярно заменяют каждые два-три дня.
Это не первый случай, когда работу итальянского художника решают съесть. Ранее нью-йоркский деятель искусства Дэвид Датуна захотел также уничтожить инсталляцию Комедианта, которая выставлялась в музее Art Basel в Майами.