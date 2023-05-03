Являлся частью выставки. Голодный студент снял со стены банан с арт-инсталляции и съел его

Во время посещения Сеульского музея, где проходила выставка Каттелана WE, голодный студент сорвал со стены часть инсталляции — банан и съел его.

Об этом пишет CNN.

Художественное произведение под названием Комедиант итальянского художника Маурицио Каттелана было частью выставки WE в Сеульском художественном музее Лиум и представляло собой спелый банан, приклеенный скотчем к стене.

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Чувствуя голод, студент искусств Но Хюин Су сорвал фрукт со стены во время посещения музея, а затем съел его как закуску перед другими посетителями. После того, как парень доел банан, он приклеил кожуру назад.

Фото: Instagram shwan.han

«Это произошло внезапно, поэтому никаких специальных действий сделано не было. Художник был проинформирован о случившемся, но никак не отреагировал», — добавили в пресс-службе музея.

Но Хюин Су прокомментировал свой поступок так: «Повреждение произведения искусства также можно рассматривать как произведение искусства, я подумал, что это было бы интересно… Разве это не приклеено на скотч, чтобы его съели?».

Персональная выставка Каттелана WE будет проходить в Сеульском музее до 16 июля, при этом банан регулярно заменяют каждые два-три дня.

Это не первый случай, когда работу итальянского художника решают съесть. Ранее нью-йоркский деятель искусства Дэвид Датуна захотел также уничтожить инсталляцию Комедианта, которая выставлялась в музее Art Basel в Майами.