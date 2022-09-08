В Украине начали сбор средств на восстановление музея Григория Сковороды, который был разрушен россиянами

Одним из объектов, которые уничтожили россияне во время вторжения, стал Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в Харьковской области. Для его восстановления необходимо собрать 112 млн гривен, сообщает пресс-служба Минкульта.



Министерство презентовало проект Збережіть українську культуру, нацеленный на привлечение благотворительных средств для восстановления памятников культурного наследия в Украине.



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«Эта сумма непосильна для Харьковской области, которая ежедневно обстреливается врагом, но реальна, если к ее сбору присоединится каждый из нас», — пишут организаторы платформы по сбору донатов.

7 мая музей был уничтожен в результате целенаправленного и прицельного ракетного обстрела. В тот день российский снаряд влетел под крышу здания — разгорелся пожар, огонь охватил все помещение. Пострадал один сотрудник.

В экспозиции музея хранились издания произведений Сковороды, литература о нем, книги античных, средневековых и современных философов и поэтов, этнографические предметы, картины и графические работы. В экспозицию также входили личные вещи философа.

Историческое значение имеет и близлежащий старинный парк, планировка которого со времен Сковороды практически не изменилась. До начала войны сохранился колодец Сковороды, место первого захоронения философа, его могила, памятник, скульптурная «философская аллея».

Ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

Разрушение музея вызвало массовое возмущение в соцсетях. Украинцы призвали исключить Россию из ЮНЕСКО, организации ООН, которая занимается культурным наследием.

«У меня нет сомнений, что россияне били специально по музею Сковороды. Он сам когда-то говорил: „Не братайтесь с теми, кто зло хранит“. Это, вероятно, сознательная идеологическая акция. Они же Сковороду называли едва ли не первым русским философом. Это практически сознательное попадание в то, против чего воюет Путин, — украинская идентичность», — прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Стать патроном музея или задонатить любую посильную сумму для его восстановления министерство предлагает на платформе здесь.

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