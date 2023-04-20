В МКИП объяснили, как россиян попал в украинский конкурс пианистов

Министерство культуры и информационной политики объяснило, почему военнослужащий РФ принимает участие в Международном конкурсе для молодых пианистов памяти Владимира Горовица, который пройдет в Женеве.

Там объяснили, что авторские права на концепцию Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица принадлежат Благотворительной организации. В течение нескольких лет МКИП и КГГА ежегодно поддерживали проведение конкурса в Киеве.

Видео дня

«В этом году, как и в прошлом, МКИП не финансирует и не поддерживает проведение конкурса в Украине по понятным причинам», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве добавили, что не были вовлечены ни в процесс формирования жюри, ни в критерии отбора участников.

«Соответственно, мы не были проинформированы, кто именно будет участвовать или кто уже отобран для участия в конкурсе, прошел в финал или полуфинал», — объяснили в МКИП.

В министерстве также подчеркнули, что ситуация, которая сложилась с появлением россиянина в полуфинале, неприемлема, поскольку участвующие в конкурсе украинцы были поставлены в условия, когда они должны выступать на одной сцене с представителями государства-агрессора.