В МКИП объяснили, как россиян попал в украинский конкурс пианистов

20 апреля, 21:51
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В украинском конкурсе берет участие россиянин (Фото:@Vladimir Horowitz Piano Competition/Facebook)

В украинском конкурсе берет участие россиянин (Фото:@Vladimir Horowitz Piano Competition/Facebook)

Министерство культуры и информационной политики объяснило, почему военнослужащий РФ принимает участие в Международном конкурсе для молодых пианистов памяти Владимира Горовица, который пройдет в Женеве.

Там объяснили, что авторские права на концепцию Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица принадлежат Благотворительной организации. В течение нескольких лет МКИП и КГГА ежегодно поддерживали проведение конкурса в Киеве.

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«В этом году, как и в прошлом, МКИП не финансирует и не поддерживает проведение конкурса в Украине по понятным причинам», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве добавили, что не были вовлечены ни в процесс формирования жюри, ни в критерии отбора участников.

«Соответственно, мы не были проинформированы, кто именно будет участвовать или кто уже отобран для участия в конкурсе, прошел в финал или полуфинал», — объяснили в МКИП.

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В министерстве также подчеркнули, что ситуация, которая сложилась с появлением россиянина в полуфинале, неприемлема, поскольку участвующие в конкурсе украинцы были поставлены в условия, когда они должны выступать на одной сцене с представителями государства-агрессора.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Украинские музыканты Министерство культуры и информационной политики конкурс

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