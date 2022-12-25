Световой маршрут Герри Хофштеттера. В Киеве костел святого Николая и Родина-Мать засияли цветами украинского флага

В воскресенье, 25 декабря, швейцарский художник Герри Хофштеттер продолжает в Киеве свой арт-тур Рождественский свет для надежды. В этот раз в столице засияли пять объектов, в том числе костел святого Николая и Родина-Мать.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики в Telegram.

Художник в знак солидарности с украинцами вместе с небольшой командой и с помощью собственного электрогенератора в эти рождественские вечера будет подсвечивать здания, необходимые для функционирования государства, жилые дома, музеи, университеты и церкви.

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Кроме Родины-Матери и костела святого Николая, художник планирует подсветить Центральный железнодорожный вокзал, здания Минкульта и МИД.

Отмечается, что проекции продлятся до 22:00.

Световой маршрут в Киеве / Фото: МКИП/Telegram

Костел святого Николая / Фото: МКИП/Telegram

Железнодорожный вокзал в Киеве / Фото: МКИП/Telegram

В Киеве в субботу, 24 декабря, был отменен световой маршрут из-за массированного обстрела российскими войсками центра Херсона, который привел к многочисленным жертвам.