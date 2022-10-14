В Херсоне российские оккупанты расстреляли дирижера филармонии Юрия Керпатенко

Российские оккупанты застрелили дирижера Херсонской областной филармонии Юрия Керпатенко в собственном доме. Он отказался сотрудничать с оккупационными властями.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Елена Ванина.

«Пишут из Херсона… Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними работать, они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой и прямо там расстреляли. Больше подробностей трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся, но информация 100%. Я не знаю, мне бы хотелось, чтобы вся Украина об этом знала. Это был очень талантливый дирижер, особенно аранжировщик», — написала она.

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И добавила, что коллеги пишут, что Юрий Керпатенко перестал выходить на связь еще в сентябре.

Юрий Керпатенко – украинский дирижер, оркестровщик, баянист. Был главным дирижером оркестра Гиллея. С 2000 года он являлся дирижером Херсонской областной филармонии. В 2004 году стал главным дирижером Херсонского музыкально-драматического театра им. Николая Кулиша.