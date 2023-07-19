«Был в городе только раз». В Харькове предлагают снести памятник российскому певцу Владимиру Высоцкому

Активисты обратили внимание, что в Харькове до сих пор стоит памятник российскому и советскому певцу Владимиру Высоцкому. Он установлен возле Дворца спорта.

Активисты, которые занимаются вопросами деколонизации Украины, намерены направить обращение с требованием убрать памятник российскому певцу Владимиру Высоцкому. Он был установлен в августе 2013 года возле Дворца спорта.

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Как отметил харьковский портал Status Quo, со ссылкой на слова покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, монумент установили по просьбе харьковчан, которые посещали концерт Высоцкого во Дворце спорта в 1978 году.

Рядом с монументом также находится профессиональная стена для болдеринга, скалодром Вертикаль. Вместе с памятником она образует мемориально-спортивный комплекс. Стена названа в честь фильма Вертикаль (1967), главную роль в котором исполнил Высоцкий, а также звучат его песни. Высота монумента 5,2 м, а его вес — 2,5 т.

Фото: @Kharkov.wiki

Это второй памятник Высоцкому в Харькове. Еще один установлен во дворе ресторана Эрмитаж.

Напомним, летом-осенью прошлого года по Украине прокатилась волна сноса памятников и бюстов российскому поэту Александру Пушкину. В Харькове бюст Пушкина демонтировали в ноябре.