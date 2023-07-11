Был задержан в 2021 году. В Беларуси при загадочных обстоятельствах умер известный художник и политзаключенный

Известный белорусский художник и политзаключенный Алесь Пушкин умер при невыясненных обстоятельствах в реанимации. Он был задержан в марте 2021 года.

О смерти Алеся Пушкина со ссылкой на его жену сообщило Радыё Свабода. Он умер при невыясненных обстоятельствах в реанимации 11 июля. Художнику было 57 лет.

Алесь Пушкин был задержан 30 марта 2021 года сотрудниками МВД в селе Жиличи в Могилевской области. Впоследствии он был осужден на пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно заявлению белорусской прокуратуры, основанием для возбуждения уголовного дела стал портрет деятеля белорусского освободительного антисоветского движения Евгения Жихаря, которого Алесь Пушкин изобразил с автоматом на плече и выставил на выставке 19 марта 2021 года.

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Алесь Пушкин на протестах в октябре 2020 года / Фото: @Ales Pushkin

Во время закрытого процесса Алесь Пушкин порезал себе живот в знак протеста. В ноябре того же года его направили на проведение психиатрической экспертизы, а в середине декабря он вернулся в СИЗО. Наказание Пушкин отбывал в Гродненской тюрьме строгого режима.

Как сообщает издание, 10 июля Алесь Пушкин попал в больницу города Гродно. Он умер в ночь на 11 июля.

По словам жены, в своих последних письмах Алесь Пушкин писал, что быстро похудел на 20 кг. А до этого он просил передать ему пояс для поясницы, потому что чувствовал боль в почках. В госпиталь его доставили в бессознательном состоянии, а во время операции у него остановилось сердце.

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