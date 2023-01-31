Стало известно, где и когда похоронят Дмитрия Павлычко

31 января, 10:37
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Стала известна дата и место захоронения Дмитрия Павлычко (Фото:@Иван Малкович/Facebook)

Стала известна дата и место захоронения Дмитрия Павлычко (Фото:@Иван Малкович/Facebook)

В воскресенье, 29 января, на 94 году скончался украинский поэт, переводчик, общественный и политический деятель Дмитрий Павлычко. Родные определились с местом и датой прощания и похорон.

О дате и месте прощания и похорон Дмитрия Павлычко сообщил глава Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский. Семья Дмитрия Павлычко решила похоронить поэта на Родине, в селе Стопчатово Косовского района Ивано-Франковской области.

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Прощание и похороны состоятся 1 февраля. Начало в 12.00.

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Напомним, Дмитрий Павлычко родился 28 сентября 1929 года в селе Стопчатов. Сейчас это Косовский район Ивано-Франковской области. Тогда эта территория была под управлением Польши.

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Дмитрий Павлычко является одним из самых значимых украинских поэтов ХХ века, поэт-шестидесятник, главный редактор (1971−1978) одного из старейших украинских журналов иностранной литературы Всесвіт, один из инициаторов провозглашения Независимости Украины и автор вступительного предложения Акта провозглашения независимости Украины, автор одной из самых знаковых песен украинской музыкальной сцены Два кольори, автор более 30 сборников украинской и переводной поэзии, лауреат Шевченковской премии и др.

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Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Похороны Дмитро Павлычко

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