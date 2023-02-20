ПТН ПНХ. Укрпочта выпустит марку с граффити Бэнкси к годовщине вторжения России в Украину
Укрпочта выпустит марку ПТН ПНХ (Фото:@Укрпочта/Facebook)
Национальный почтовый оператор Укрпочта объявил о выпуске марки ПТН ПНХ, посвященной годовщине вторжения России в Украину.
Основой для новой марки стало граффити Бэнкси, сделанное им на стене разрушенного дома в Бородянке, Киевской области. На нем мальчик искусным броском побеждает дзюдоиста.
«Год сопротивления. Болезненный, растерзанный, яростный, стойкий. Но лучшее слово для его описания — украинский. Нас хотели заставить бояться каждый день — вместо этого мы ежедневно совершенствуем навыки борьбы. Хотя и новый год отсчитываем теперь по-другому: от 24 до 24 февраля.
На изображении вы видите маленького мальчика, который искусным броском побеждает дзюдоиста. А еще вы видите Украину, которая побеждает соперника, который, как предостерегали все, должен был нас «проглотить», но подавился.
А теперь осознайте этот таймлайн. Бородянка, Киевская область. Один из многих разрушенных россиянами домов. Бэнкси — всемирно известный уличный художник и политический активист — рисует на его стенах новое граффити, с которого считывается главное: Украина должна победить. Как Давид победил Голиафа — аналогия, которую провел Президент на Мюнхенской конференции на прошлой неделе", — говорится в сообщении Укрпочты в социальных сетях.
В набор входит лист с марками, открытка и конверт. Тираж: 250 тыс. экземпляров. Номинал каждой марки — F. Предпродажа уже открыта.
Средства от продажи тиража пойдут на восстановление учебных заведений, поврежденных в результате военной агрессии России.
Когда в Бородянке впервые заметили граффити Бэнкси, которое стало основой для марки, комментаторы в соцсетях решили, что автор рисунка нарисовал российского диктатора Путина, у которого черный пояс по дзюдо.
Всего Бэнкси нарисовал в Киеве и городках Киевской области семь граффити.