Украинские книги передали в 25 стран Европы, благотворительную акцию издателей распространяют на молодежь и военных в Украине

В рамках акции Украинским детям — украинская книга, которая длится в течение года, читатели получили сотни тысяч экземпляров учебников, учебных пособий, художественной литературы. Акция распространилась на украинскую молодежь и военных.



Об этом говорилось на пресс-конференции к годовщине начала благотворительного проекта, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Акцию Украинским детям — украинскую книгу начало весной прошлого года Госкомтелерадио при поддержке Офиса президента Украины, Министерства культуры и информполитики и Министерства иностранных дел. Ее целью первоначально было заявлено бесплатное обеспечение детей-переселенцев учебниками, учебными пособиями и художественной литературой.

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Издатели передали на нужды детей около миллиона экземпляров печатной продукции.

В течение года украинские книги получили читатели в Бельгии, Франции, Словакии, Польше, Австрии, Хорватии, Чехии, Румынии, Албании, Венгрии, Германии, Республике Кипр, Великобритании, Нидерландах, Словении, Норвегии, Дании, Литве, Испании, Италии, Греции, Швейцарии, Азербайджане, Молдове и Швеции. В общей сложности в Европу поступило около 600 тысяч экземпляров.

«Мы благодарны всем, кто присоединился, в том числе издателям. Эта акция фактически волонтерская, а издатели, такие как Фоліо, Ранок, Освіта, Антологія, Абетка, Чорні вівці, Книга ХХІ століття, издательство Підручники і посібники, объединились, чтобы наши дети и переселенцы могли получить украинскую книгу. Не секрет, что книгу россияне считают оружием. Мы видели, как на оккупированных территориях они пытались уничтожить книги на украинском языке», — сказал глава МКИП Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что важно продолжать эту инициативу для деоккупированных территорий, для Пунктов несокрушимости, для украинских военных. Так, продолжением акции явилась инициатива Украинским защитникам — украинская книга, которая стартовала 17 февраля 2023 года при содействии Министерства обороны Украины, Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба ВСУ. Ее цель — пополнять современной украинской литературой библиотечные фонды медицинских учреждений, где лечатся и проходят реабилитацию украинские защитники. Первая партия из тысячи экземпляров уже поступила в военные госпитали Украины.

Джапарова и Ткаченко на пресс-конференции к годовщине начала акции Украинским детям — украинская книга / Фото: МКИП

Министр Ткаченко также подчеркнул, что в это же время во Франции и Германии переводят произведения современных украинских авторов на французский и немецкий языки, а французских и немецких авторов — на украинский, эту литературу передают украинской стороне. Около тысячи экземпляров качественных европейских книг передали Украине Нидерланды, сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Этот проект получил название Украинской молодежи — европейскую книгу.

С 2022 года продолжаются книжные программы с другими партнерами, рассказала Джапарова. В рамках проекта Украинская книжная полка, который реализуется под патронатом первой леди Елены Зеленской, 32 страны получили качественную украинскую литературу.

Продолжается реализация проекта Книги без границ, который обеспечил детей, находящихся за рубежом, более чем 200 тысячами экземпляров.