Документировали осаду Мариуполя. Украинские фотографы Евгений Малолетка и Мстислав Чернов получили награду от Репортеров без границ

Украинские фотографы Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, документировавшие осаду российскими войсками Мариуполя в марте 2022 года, получили награду За свободу прессы от Международной организации Репортеры без границ.

В понедельник, 12 декабря, в Париже прошла 30-я церемония награждения лауреатов премии Press Freedom Awards 2022. Ее ежегодно вручает Международная организация Репортеры без границ. Она определяет лауреатов в трех категориях: смелость, влияние и независимость.

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Украинские журналисты и фотографы Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами в номинации Журналистское влияние.

«Они были единственными журналистами, задокументировавшими последствия боевых действий и артиллерийского обстрела украинского города Мариуполь в течение 20 дней в марте 2022 года для международных СМИ, работая для Associated Press.

Их фото раненой во время обстрела роддома беременной женщины облетело мир и привлекло внимание международной общественности к происходящему в осажденном городе. Они работали в чрезвычайно тяжелых условиях, их разыскивала российская армия из-за эффектности фотографий, но им помогало население, осознававшее важность их работы", — говорится на сайте премии.

Фото: @Евгений Малолетка, Мстислав Чернов

Также премии от Репортеров без границ удостоились находящаяся в тюрьме иранская журналистка Наргес Мохаммади. Она получила награду за неутомимую борьбу за свободу прессы и права человека. Еще один лауреат марокканский журналист Омар Раде. Он награжден Премией за независимость.

Лауреаты Press Freedom Awards 2022 / Фото: @Press Freedom Awards

Вцелом на Press Freedom Awards 2022 претендовало 15 журналистов и СМИ из 15 стран.

Напомним, документальный фильм Мстислава Чернова 20 дней в Мариуполе номинирован на награду фестиваля независимого кино Sundance 2023 в категории World Documentary Competition.

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