«Такие песни не тонут». В Сети завирусилась песня Гопак — украинцы смешно реагируют
Юлия Лущинская (Фото:Facebook Юлия Лущинская)
Недавно в соцсетях завирусилась песня Гопак певицы Юлии Лущинской. Украинцы незамедлили с оригинальными комментариями и мемами об исполнении нового «хита».
Украинцы любят оригинально реагировать на новости, проделки политиков, новые песни и прочее. Так называемые мемные войска всегда готовы.
Так случилось и в этот раз. Недавно певица Юлия Лущинская выпустила песню Гопак. Видео, где девушка исполняет новый «хит» и танцует под него, опубликовал Дмитрий Гордон. Этот фрагмент быстро разлетелся по сети на мемы и получил много оригинальных комментариев.
На хейт певица решила ответить на своей странице в Facebook.
Ранее Юлия принимала участие в шоу Караоке на Майдане и Х-Фактор. В последнем проекте получила три Нет от судей.