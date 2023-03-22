Недавно в соцсетях завирусилась песня Гопак певицы Юлии Лущинской. Украинцы незамедлили с оригинальными комментариями и мемами об исполнении нового «хита».

Украинцы любят оригинально реагировать на новости, проделки политиков, новые песни и прочее. Так называемые мемные войска всегда готовы.

Так случилось и в этот раз. Недавно певица Юлия Лущинская выпустила песню Гопак. Видео, где девушка исполняет новый «хит» и танцует под него, опубликовал Дмитрий Гордон. Этот фрагмент быстро разлетелся по сети на мемы и получил много оригинальных комментариев.

Видео дня

Фото: Скриншот с YouTube

Фото: Скриншот с YouTube

Фото: Скриншот с YouTube

Фото: Скриншот с YouTube

Фото: Скриншот с YouTube

Фото: Скриншот с YouTube

На хейт певица решила ответить на своей странице в Facebook.



Ранее Юлия принимала участие в шоу Караоке на Майдане и Х-Фактор. В последнем проекте получила три Нет от судей.

