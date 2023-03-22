«Такие песни не тонут». В Сети завирусилась песня Гопак — украинцы смешно реагируют

22 марта, 11:38
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Юлия Лущинская (Фото:Facebook Юлия Лущинская)

Юлия Лущинская (Фото:Facebook Юлия Лущинская)

Недавно в соцсетях завирусилась песня Гопак певицы Юлии Лущинской. Украинцы незамедлили с оригинальными комментариями и мемами об исполнении нового «хита».

Украинцы любят оригинально реагировать на новости, проделки политиков, новые песни и прочее. Так называемые мемные войска всегда готовы.

Так случилось и в этот раз. Недавно певица Юлия Лущинская выпустила песню Гопак. Видео, где девушка исполняет новый «хит» и танцует под него, опубликовал Дмитрий Гордон. Этот фрагмент быстро разлетелся по сети на мемы и получил много оригинальных комментариев.

Видео дня

Скриншот с YouTube
Фото: Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
Фото: Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
Фото: Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
Фото: Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
Фото: Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
Фото: Скриншот с YouTube

На хейт певица решила ответить на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/julialushchinska/posts/pfbid02TEJosa4Wo8e1fLohgP15W617Jj47BcwR1B7qEpTjGHBTipG2xrTfcN4KxMM1rY2Ml&show_text=true&width=500

Ранее Юлия принимала участие в шоу Караоке на Майдане и Х-Фактор. В последнем проекте получила три Нет от судей.

https://www.youtube.com/embed/8kCnOqvmEp0
Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Гопак Реакция соцсетей Мемы Певица Хейтеры

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