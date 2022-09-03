«Трогать точно не стоит». Ткаченко против закрытия музея Булгакова в Киеве

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против закрытия музея писателя Михаила Булгакова в Киеве.



Об этом он сказал во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

«Мне странно читать заявление союза писателей. Чем им помешал музей Булгакова в Киеве, я не знаю. Булгаков киевлянин. Да, в его художественных произведениях были реплики героев относительно освободительной борьбы в начале ХХ века. Но я думаю, что музей не виноват. Точно его не стоит трогать», — заявил Ткаченко.

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Ранее к закрытию музея призвал национальный союз писателей Украины. Там заявили, что Булгаков «ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях», и предложили передать экспонаты из музея на архивное хранение в Национальный музей литературы.

На фоне полномасштабного вторжения России Министерство образования и науки Украины сократило школьную программу по изучению мировой литературы, изъяв произведения российских и белорусских авторов и заменив их зарубежными писателями. Из произведений Михаила Булгакова в программе осталась повесть Собачье сердце (по выбору ученика и учителя).

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