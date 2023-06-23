«Позор министру». На Книжном арсенале активисты требовали увольнения Ткаченко
На Книжном арсенале состоялась акция протеста против Александра Ткаченко (Фото:@Суспільне Культура)
В пятницу, 23 июня, во время визита министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко на Книжный арсенал активисты устроили акцию протеста.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко посетил панельную дискуссию о политике государства в отношении книгоиздания, которая состоялась в рамках Книжного арсенала, стартовавшего 22 июня.
Активисты подготовились к мероприятию, принеся на Книжный арсенал плакаты с призывом к отставке министра. На них написано: «Позор», «Ткаченко, вон с должности», «Нам не нужен министр малоросс», «Разграбленные музеи — бездействие Ткаченко», «Не видишь причин? Увидь».
После того, как активисты развернули свои плакаты, пишет Liga.net, Александр Ткаченко пригласил их пообщаться после дискуссии. Также он пообещал отреагировать позже.
Напомним, на сайте президента была зарегистрирована петиция об отставке Ткаченко, которая набрала необходимые 25 000 голосов для рассмотрения, однако правительство не установило основание, по которому Ткаченко можно уволить.