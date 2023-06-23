«Позор министру». На Книжном арсенале активисты требовали увольнения Ткаченко

23 июня, 16:51
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На Книжном арсенале состоялась акция протеста против Александра Ткаченко (Фото:@Суспільне Культура)

На Книжном арсенале состоялась акция протеста против Александра Ткаченко (Фото:@Суспільне Культура)

В пятницу, 23 июня, во время визита министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко на Книжный арсенал активисты устроили акцию протеста.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко посетил панельную дискуссию о политике государства в отношении книгоиздания, которая состоялась в рамках Книжного арсенала, стартовавшего 22 июня.

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Активисты подготовились к мероприятию, принеся на Книжный арсенал плакаты с призывом к отставке министра. На них написано: «Позор», «Ткаченко, вон с должности», «Нам не нужен министр малоросс», «Разграбленные музеи — бездействие Ткаченко», «Не видишь причин? Увидь».

@Анастасия Плисс/Liga.net
Фото: @Анастасия Плисс/Liga.net
@Анастасия Плисс/Liga.net
Фото: @Анастасия Плисс/Liga.net

После того, как активисты развернули свои плакаты, пишет Liga.net, Александр Ткаченко пригласил их пообщаться после дискуссии. Также он пообещал отреагировать позже.

@Анастасия Плисс/Liga.net
Фото: @Анастасия Плисс/Liga.net
@Анастасия Плисс/Liga.net
Фото: @Анастасия Плисс/Liga.net

Напомним, на сайте президента была зарегистрирована петиция об отставке Ткаченко, которая набрала необходимые 25 000 голосов для рассмотрения, однако правительство не установило основание, по которому Ткаченко можно уволить.

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Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Александр Ткаченко Книжный арсенал Министр культуры

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