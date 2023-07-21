«Жаль, что не из-за Госкино и УКФ». В Сети отреагировали на заявление Александра Ткаченко об отставке

21 июля, 11:37
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Александр Ткаченко подал в отставку (Фото:@o.tkachenko.ua/Instagram)

Александр Ткаченко подал в отставку (Фото:@o.tkachenko.ua/Instagram)

В ночь на 21 июля стало известно, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал заявление об отставке.

До того, как стало известно, что Ткаченко написал заявление об увольнении, в своем ежедневном обращении Зеленский попросил премьер-министра Шмыгаля рассмотреть замену Ткаченко на посту главы Минкульта.

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Поводом для таких заявлений стал последний скандал, вспыхнувший в Сети из-за выделения 400 млн грн на производство сериалов во время войны, в частности 33 млн грн на комедийный сериал Юрия Горбунова СМТ Інгулець, считается, что одиозный аграрий Александр Поворознюк стал прототипом главного героя сериала, что еще больше возмутило Сеть.

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Этому скандалу предшествовал ряд скандалов с выделением средств на достройку Музея Голодомора и замену советского герба на тризуб на монументе Родина Мать. И до этого деятели культуры и общественность неоднократно требовали отставки Ткаченко, в частности на недавнем Книжном Арсенале во время его участия в публичной дискуссии.

Украинцы и представители украинского журналистского и культурного сообщества бурно отреагировали на новость о заявлении об отставке, которое написал Александр Ткаченко. В большинстве сообщений их авторы сожалеют, что поводом для увольнения стало возмущение выделением средств на сериалы, а не скандалы с УКФ, Госкино, Довженко-Центром и премией Шевченко. NV собрал самые интересные сообщения в соцсетях.

«Жаль, что министра культуры могут уволить не вследствие того, что он завел УКФ, Госкино, Довженко-центр и Премию Шевченко в кризис. И не потому, что культурное сообщество сейчас подписывает очередную петицию против него, нет. Боюсь, что требование о его увольнении от президента на самом деле о том, что Ткаченко информационно не смог выгородить друзей самого президента от общественного осуждения и это очень и очень обидно, хотя и хочется сказать: ну, наконец», — пишет украинский журналист Богдан Логвиненко.

https://www.facebook.com/logvynenko/posts/pfbid0TgogAEK9PAGgjkdyS1qLs1jT6z72VQsVtKWL4vsveM7cqMaddUH1KdVRTTAeA3wtl

«При всей вредности Ткаченко, уволят его не за некомпетентность или провал эвакуации музейных коллекций, а за недостаточную лояльность. Будучи человеком двойной морали и беспринципным кулуарником, он пытался играть свою собственную игру, прикрываясь при этом „потребностями работников сферы культуры“, лояльную гвардию которых (зависимых от него напрямую) умел активизировать в критические моменты, имитируя „позицию общественности“. Так своеобразно он понимал механизмы гражданского общества. И давил на ОП. ОП это давно раздражало», — отметил бывший глава Довженко-Центра Иван Козленко. Он считает, что на замену Тканченко придет «еще более беспринципный и абсолютно ручной министр».

https://www.facebook.com/ivan.kozlenko/posts/pfbid0WPXEV4MjbYBJdxGTJN85rPPFjqUhzRahAVh5Vu8jv2Tmq5poMNhzMTVsa3UVVgTPl

«Такого министра не было и не будет. Схемы ИВК не действенны в гражданском обществе. Увы», — написала журналистка Янина Соколова.

https://www.facebook.com/yanina.sokolova/posts/pfbid02YkFaHaPQUw2gdTLKmtGmTLFxGDD2qWFrMCsLcM1H4Ddyn6F5ioM2SiL3YKYNPvyGl

«Вот вы все радуетесь, что скоро турнут отвратительного малоросса Ткаченко. Потому что на такой лютейший зашквар с поворознюками и санаториями незабудками, который мгновенно пошел в самую гущу электората, даже Зеленскому пришлось реагировать. Я тоже типа радуюсь. Но не сильно. Потому что холодею от мысли, на кого его могут заменить. А мне сорока на хвосте принесла, что вполне серьезно рассматривается кандидатура — не падайте только — Натальи Мосейчук. Той самой», — отметил журналист Богдан Буткевич.

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https://www.facebook.com/BogdanButkevych/posts/pfbid0i27XWAzhyV3tzXzk2uqn9rsoMXtMCS3coG4bZXQ5KL2jYK4VJzL77fYss33WMe9yl

«Шо, теперь не будет нам ни Ингульца с Поворознюком, ни Санатория Незабудка? Не верю. Так, давайте бегом, пока он не передумал. Кто вместо Ткаченко? Давайте бегом кандидатуры, потому что я уже узнала, что рассматривают Мосейчук Наталью. Это не шутка!», — отметила журналистка Елена Чеченина.

https://www.facebook.com/lena.chichenina/posts/pfbid02VAeHaJdqefjrsHsbH9SxtHSjvq7waG9jjxz3V9bstcTCUCiA4SnrcmGJapKsoWM5l

«Подскажите мне сколько полнометражных игровых фильмов за год у нас запустили и сняли? А в прокат по миру готовят фильм Свидетель и вот нам шах и мат. Что у нас там с информационной политикой, с культурной дипломатией по донесению правды? На этом направлении фронта контрнаступления не буду никогда! Здесь мы с 2014 года проиграли. Не спрашивайте, пожалуйста, в комментах об этом фильме, найдите сами, потому что я после просмотра той гадости не при себе», — так отреагировала на события вокруг скандала с сериалами и заявление об увольнении Ткаченко актриса Римма Зюбина.

https://www.facebook.com/z.rimma.z/posts/pfbid02uqBnw3ugN6ptX33WzD25z4ZzE9uuZXHNZ32s8YkJ14VJRva5mZAMVimgx85mEGV4l

«Это Ингулец — культура? Или это про три пальца? Или про Довженко-центр? Какие они там наглые, беспринципные и тупые. Я сбилась какая уже петиция подписана о его отставке, а оно „само уходит“», — отреагировала фотограф Леда Иванова.

https://www.facebook.com/leda.ivanova.7/posts/pfbid02vPjQSgTcrbg1DeoYSU6sLxnnGKAsdiAHTRtkSGzP1fKwvaCMQpUwBVEbSrbfWz6Al
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Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Александр Ткаченко

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