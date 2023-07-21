«Жаль, что не из-за Госкино и УКФ». В Сети отреагировали на заявление Александра Ткаченко об отставке

В ночь на 21 июля стало известно, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал заявление об отставке.

До того, как стало известно, что Ткаченко написал заявление об увольнении, в своем ежедневном обращении Зеленский попросил премьер-министра Шмыгаля рассмотреть замену Ткаченко на посту главы Минкульта.

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Поводом для таких заявлений стал последний скандал, вспыхнувший в Сети из-за выделения 400 млн грн на производство сериалов во время войны, в частности 33 млн грн на комедийный сериал Юрия Горбунова СМТ Інгулець, считается, что одиозный аграрий Александр Поворознюк стал прототипом главного героя сериала, что еще больше возмутило Сеть.

Этому скандалу предшествовал ряд скандалов с выделением средств на достройку Музея Голодомора и замену советского герба на тризуб на монументе Родина Мать. И до этого деятели культуры и общественность неоднократно требовали отставки Ткаченко, в частности на недавнем Книжном Арсенале во время его участия в публичной дискуссии.

Украинцы и представители украинского журналистского и культурного сообщества бурно отреагировали на новость о заявлении об отставке, которое написал Александр Ткаченко. В большинстве сообщений их авторы сожалеют, что поводом для увольнения стало возмущение выделением средств на сериалы, а не скандалы с УКФ, Госкино, Довженко-Центром и премией Шевченко. NV собрал самые интересные сообщения в соцсетях.

«Жаль, что министра культуры могут уволить не вследствие того, что он завел УКФ, Госкино, Довженко-центр и Премию Шевченко в кризис. И не потому, что культурное сообщество сейчас подписывает очередную петицию против него, нет. Боюсь, что требование о его увольнении от президента на самом деле о том, что Ткаченко информационно не смог выгородить друзей самого президента от общественного осуждения и это очень и очень обидно, хотя и хочется сказать: ну, наконец», — пишет украинский журналист Богдан Логвиненко.

«При всей вредности Ткаченко, уволят его не за некомпетентность или провал эвакуации музейных коллекций, а за недостаточную лояльность. Будучи человеком двойной морали и беспринципным кулуарником, он пытался играть свою собственную игру, прикрываясь при этом „потребностями работников сферы культуры“, лояльную гвардию которых (зависимых от него напрямую) умел активизировать в критические моменты, имитируя „позицию общественности“. Так своеобразно он понимал механизмы гражданского общества. И давил на ОП. ОП это давно раздражало», — отметил бывший глава Довженко-Центра Иван Козленко. Он считает, что на замену Тканченко придет «еще более беспринципный и абсолютно ручной министр».

«Такого министра не было и не будет. Схемы ИВК не действенны в гражданском обществе. Увы», — написала журналистка Янина Соколова.

«Вот вы все радуетесь, что скоро турнут отвратительного малоросса Ткаченко. Потому что на такой лютейший зашквар с поворознюками и санаториями незабудками, который мгновенно пошел в самую гущу электората, даже Зеленскому пришлось реагировать. Я тоже типа радуюсь. Но не сильно. Потому что холодею от мысли, на кого его могут заменить. А мне сорока на хвосте принесла, что вполне серьезно рассматривается кандидатура — не падайте только — Натальи Мосейчук. Той самой», — отметил журналист Богдан Буткевич.

«Шо, теперь не будет нам ни Ингульца с Поворознюком, ни Санатория Незабудка? Не верю. Так, давайте бегом, пока он не передумал. Кто вместо Ткаченко? Давайте бегом кандидатуры, потому что я уже узнала, что рассматривают Мосейчук Наталью. Это не шутка!», — отметила журналистка Елена Чеченина.

«Подскажите мне сколько полнометражных игровых фильмов за год у нас запустили и сняли? А в прокат по миру готовят фильм Свидетель и вот нам шах и мат. Что у нас там с информационной политикой, с культурной дипломатией по донесению правды? На этом направлении фронта контрнаступления не буду никогда! Здесь мы с 2014 года проиграли. Не спрашивайте, пожалуйста, в комментах об этом фильме, найдите сами, потому что я после просмотра той гадости не при себе», — так отреагировала на события вокруг скандала с сериалами и заявление об увольнении Ткаченко актриса Римма Зюбина.

«Это Ингулец — культура? Или это про три пальца? Или про Довженко-центр? Какие они там наглые, беспринципные и тупые. Я сбилась какая уже петиция подписана о его отставке, а оно „само уходит“», — отреагировала фотограф Леда Иванова.