Татусева книга. ВСЛ переиздаст сборник детских стихов Владимира Вакуленко, убитого россиянами в Харьковской области

Видавництво Старого Лева переиздаст Татусеву книгу детского писателя и поэта Владимира Вакуленко, которого во время оккупации Изюмского района Харьковской области убили россияне.

Во вторник, 29 ноября, издательство сообщило в Facebook, что хочет поддержать семью писателя и его сына. Весь доход от продажи тиража передадут семье Владимира Вакуленко.



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Сборник детских стихов Татусева книга впервые издали в 2014 году с иллюстрациями Натальи Гайды.

«До последнего момента я держалась за нить надежды, что Володя жив. Мы давно хотели переиздать его Татову книгу, но надеялись, что Володя жив и сам подпишет договор на переиздание. Сегодня я говорила по телефону с его мамой, Еленой Григорьевной, и мы договорились, что книга как можно скорее уйдет в печать. Мы хотим хотя бы таким образом поддержать семью Вакуленко и в первую очередь Виталика, у которого не осталось папы, любившего его больше всего, но останутся папины стихи, посвященные ему», — сказала писательница и главная редакторка издательства Марьяна Савка.



28 ноября режиссерка и писательница Ирина Цилык сообщила, что тело Владимира Вакуленко нашли в одном из захоронений в Изюме Харьковской области. Это подтвердила ДНК-экспертиза.

В Нацполиции Харьковской области заявили, что россияне убили писателя из пистолета. Его похитили в конце марта 2022 года, тело украинца находилось на улице больше месяца.

15 сентября в лесополосе на территории освобожденного Изюма обнаружили массовые захоронения. По состоянию на 23 сентября в месте массового захоронения эксгумировали 447 тел — из них 425 гражданских, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ. У погибших обнаружили минно-взрывные травмы, осколочные, огнестрельные и колото-резаные ранения, у некоторых на теле следы пыток.