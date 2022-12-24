Из-за трагедии в Херсоне. Световой маршрут Герри Хофштеттера в Киеве отменили

В Киеве в субботу, 24 декабря, отменен световой маршрут швейцарского художника Герри Хофштеттера из-за массированного обстрела российскими войсками центра Херсона, который привел к многочисленным жертвам.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

«Сегодня мы отменяем световой маршрут Герри Хофштеттера. В память о трагических событиях и всех погибших пусть свет сегодня горит в сердце каждого», — говорится в сообщении.

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Российские войска в субботу утром, 24 декабря, совершили массированный обстрел центра Херсона из Градов. Число погибших возросло до восьми, в Офисе президента говорят о 58 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.

Известный художник из Швейцарии Герри Хофштеттер вместе с командой подарили украинцам световое арт-шоу Рождественский свет для надежды.

Хофштеттер привез с собой собственный электрогенератор и планировал работать в Украине еще два рождественских вечера — 24 и 25 декабря с 16 до 22 часов. Художник и его команда сознательно отказались от празднования Рождества со своими семьями в знак солидарности с Украиной.