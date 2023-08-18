«Пышная красота или пугало?». Во Львове установили обнаженную женскую скульптуру, которая вызвала неоднозначную реакцию украинцев

Во Львове готовятся к фестивалю Львовская неделя скульптуры, однако он уже вызвал дискуссию в украинских социальных сетях из-за обнаженной женской скульптуры, которую установили в Стрыйском парке.

Работа украинского скульптора Василия Корчевого под названием Уверенная является частью скульптурного маршрута в Стрыйском парке Львова и частью нынешней Недели скульптуры. Она показывает обнаженную женскую фигуру пышных форм в полный рост и вызвала оживленные обсуждения и споры в Сети.

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«Уже в первые минуты львовяне проявили такую активность, что моя лента переполнена фото и постами на тему одной из них, а именно работой Василия Корчевого Уверенная (на фото). Это так важно жить в городе и стране, где демократические мысли являются частью всех процессов, в частности в культуре. Огромное спасибо за каждое слово написанное о скульптуре, за каждое мнение, которое совпадает или не совпадает с моим», — прокомментировал появление скульптуры куратор проекта Павел Гудимов.

В Сети назвали скульптуру «всяким скульптурным хламом», рекламой «кока-колы, фаст-фуда и здорового образа жизни», заметили, что «в парке будут гулять дети», спросили «за что так не любят женщин» и тому подобное. Пользовательница Facebook Екатерина Лежнева сделала подборку скринов из реакций.

А художник Максим Паленко отреагировал на очередной скандал, который касается человеческих представлений о красоте, острой карикатурой.

Художник Максим Паленко отреагировал на дискуссию вокруг скульптуры / Фото: @Maksym Palenko/Facebook

«Тем украинцам не угодишь. То пару недель выносили мозг одной бабой „одороблом на холме“ у которой сиськи им не такие. Ну вот вам вторая баба — и не на холме, и не одоробло и главное — сиськи- вполне в каноне, даже с избытком. Опять не так! Вредные. Вредные люди», — написал он и добавил еще одну реакцию на дискуссию.

«Как на мой искусствоведческий ум, работа прекрасна без кавычек. Корчевой вообще ваяет тучных женщин. И его скульптуры действительно поражают, в них есть какая-то чрезвычайная мощь и чрезвычайное мастерство работы с материалом. А что кругом много людей, воспитанных на соцреализме (причем родители уже научили детей, рожденных при независимости), то это не новость. Вон во Львове Бандера в каноническом образе Ленина и им не мозолит», — прокомментировала скульптуру искусствовед и писательница Екатерина Липа.

«Во Львове всем все выкалывает глаза. Или поперек горла. Как вот скульптура обнаженной женщины не с параметрами барби. Возмущенный народ жалуется, что дети испугаются, что в парк теперь не зайти, что противно на все эти складки жира смотреть и все такое. Видимо, Венеру палеолита не видели, рубенсовские дамы пугают до икоты и, вообще, в музеи лучше ходить с завязанными глазами. Или не ходить. Так еще надежнее. Ни в парк, ни в музей. Чтобы не ранить уязвимое сознание реалистичным изображением разного тела», — написала переводчица Наш Формат и Издательство Старого Лева Марта Госовская.

«В сети новый хайп: из-за „ужасной скульптуры в Стрыйском парке Львова“. Глянул. Действительно: необхватная, голая. Но лицо милое и прическа красивая. Поинтересовался, что должен был бы означать тот перформанс. Оказывается, это „антимонументальная пропаганда“ в рамках Львовской недели скульптуры. А конкретно на фото — скульптура Василия Корчевого, который „выступил против бодишейминга“», — отреагировал политолог Алексей Голобуцкий.

В этом году неделя скульптуры стартует 20 сентября. Ее тема Старое и новое. В Скульптурном маршруте в Стрыйском парке будут представлены 8 скульптур украинских и иностранных авторов.

Автор скульптуры Уверенная Василий Корчевой родился в Хмельницкой области в 1962 году. Выпускник Киевского государственного художественного института, мастерская Макара Вронского. Стажировался у Василия Бородая. Является обладателем Гран-При Всеукраинского триеннале Скульптура 2005, двукратным победителем конкурса КОНСХУ им. Михаила Лысенко Скульптура года за 2007 и 2005 годы. Среди его работ памятник Григорию Сковороде в Хмельницком.

В его творчестве авторская скульптура, интерьерная, парковая, фонтанная скульптура, надгробия, мемориальная скульптура, рельефы, памятники и тому подобное. Скульптура Уверенная — это не единственная скульптура Корчевого, отражающая пышные формы. Это целая серия работ, которая вошла в выставку Вторая красота и выставлялась в Музее истории Киева.