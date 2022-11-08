До победы. Шон Пенн передал Зеленскому свой Оскар

8 ноября, 21:37
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Шон Пенн и Владимир Зеленский в Киеве 8 ноября 2022 года (Фото:Офис президента)

Шон Пенн и Владимир Зеленский в Киеве 8 ноября 2022 года (Фото:Офис президента)

Американский актер, режиссер и продюсер Шон Пенн передал президенту Владимиру Зеленскому свою статуэтку Оскар.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник, 8 ноября, это третий визит Пенна в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Зеленский поблагодарил его за поддержку Украины и украинского народа и рассказал о ситуации в стране, а актер сообщил, что продолжает работу над своим фильмом об Украине.

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«Американский деятель привез свою статуэтку Оскар и передал ее президенту как символ веры в победу нашей страны. Награда будет находиться в Украине до окончания войны», — рассказали в ОП.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/5502263179839893

Зеленский, в свою очередь, наградил Пенна орденом За заслуги III степени за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, вклад в популяризацию Украины в мире и укрепление межгосударственного сотрудничества. Табличка с именем Шона Пенна также появилась на Аллее смелости на площади Конституции рядом с именами иностранных лидеров-друзей Украины.

«Мы очень благодарны всем людям, которые приезжали лично, чтобы поддержать Украину и наших граждан. И мы хотели, чтобы у нас было место, благодаря которому современные и будущие поколения украинцев будут помнить тех храбрецов, которые были с Украиной с самого начала», — заявил президент.

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Пенн сказал, что для него это большая честь, а это место станет одним из самых знаковых в его жизни наряду с местами, где родились его дочь и сын, добавили в Офисе президента.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid026iTrGq2EuFuTQHEFP7YRW2MLmetnLJzy6UNMjFwvk3rfCem2F3M65KiYeJoUBdRl
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Орден Премия Оскар Владимир Зеленский Оскар Поддержка Украины Шон Пенн Война России против Украины

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