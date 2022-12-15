Где-то в лесах Латвии. Солдаты из стран-членов НАТО исполнили англоязычную версию Щедрика

15 декабря, 12:33
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Солдаты НАТО спели Carol of the Bells (Фото:@скриншот/NATO/Twitter)

Солдаты НАТО спели Carol of the Bells (Фото:@скриншот/NATO/Twitter)

Солдаты из стран-членов НАТО поддержали праздничное настроение грядущего Рождества и спели Carol of the Bells в заснеженном лесу Латвии.

НАТО поделилось в официальных социальных сетях праздничным видео, на котором многонациональная группа солдат из стран-членов НАТО поет англоязычную версию Щедрика Carol of the Bells. Слова к ней написал Питер Вильховский на музыку Николая Леонтовича, обработавшего древнюю украинскую колядку.

Видео дня

«Праздничные поздравления от всех нас в НАТО», — говорится в публикации.

https://twitter.com/NATO/status/1603020985271169024

Напомним, в этом году исполнилось 100 лет со дня премьеры Щедрика в исполнении хора Александра Кошица в Карнеги-холл в Нью-Йорке, после чего песня начала свой путь к званию самой популярной рождественской песни мира.

В декабре в Карнеги-холле отметили 100-летие с премьеры Щедрика в США. Концерт посвятили Украине, его ведущими стали Мартин Скорсезе и Вера Фармига. Событие собирало деньги в поддержку Украины в войне, которую развязала Россия.

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Редактор: Юлия Найденко

Теги:   НАТО Латвия Щедрик

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