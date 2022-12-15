Где-то в лесах Латвии. Солдаты из стран-членов НАТО исполнили англоязычную версию Щедрика

Солдаты из стран-членов НАТО поддержали праздничное настроение грядущего Рождества и спели Carol of the Bells в заснеженном лесу Латвии.

НАТО поделилось в официальных социальных сетях праздничным видео, на котором многонациональная группа солдат из стран-членов НАТО поет англоязычную версию Щедрика Carol of the Bells. Слова к ней написал Питер Вильховский на музыку Николая Леонтовича, обработавшего древнюю украинскую колядку.

Видео дня

«Праздничные поздравления от всех нас в НАТО», — говорится в публикации.

Напомним, в этом году исполнилось 100 лет со дня премьеры Щедрика в исполнении хора Александра Кошица в Карнеги-холл в Нью-Йорке, после чего песня начала свой путь к званию самой популярной рождественской песни мира.

В декабре в Карнеги-холле отметили 100-летие с премьеры Щедрика в США. Концерт посвятили Украине, его ведущими стали Мартин Скорсезе и Вера Фармига. Событие собирало деньги в поддержку Украины в войне, которую развязала Россия.